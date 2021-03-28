Koronavirüs vakalarında kırmızı alarm! Kısıtlamalar geri mi geliyor? Gözler Kabine Toplantısı’nda! İşte masadaki o iller!

AK Parti'de gerçekleştirilen 7. olağan kongre ve parti yönetiminde yaşanan kan değişimi ile birlikte kabinede de revizyon olacağı yönündeki açıklamalar sonrasında kulisler oldukça hareketlendi. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal da kabineye ilişkin "Cumhurbaşkanımız bir düzenlemeye gidecektir" demiş ve konuyla ilgili hareketliliğe dair konuşmuştu. Ancak kabine değişimine ilişkin henüz bir gelişme yaşanmazken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "sağda solda dolaşan listeler hep yanlış çıkar" uyarısında bulunarak spekülasyonları değil Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek haberi beklemek gerektiğine işaret etmişti.