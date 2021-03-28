Koronavirüs vakalarında kırmızı alarm! Kısıtlamalar geri mi geliyor? Gözler Kabine Toplantısı’nda! İşte masadaki o iller!
Türkiye 1 Mart itibarıyla kademe kademe normalleşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre renk gruplarına ayrılan illerde farklı farklı tedbirler alındı. Ancak normalleşme ile birlikte koronavirüs vaka sayıları tavan yaptı. Yeni kısıtlamalar gelecek mi? sorusu akıllardayken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Yarın toplanacak olan Kabine Toplantısı'ndan ek tedbirlerin çıkacağı düşünülüyor. İşte masadaki o iller….
AK Parti'de gerçekleştirilen 7. olağan kongre ve parti yönetiminde yaşanan kan değişimi ile birlikte kabinede de revizyon olacağı yönündeki açıklamalar sonrasında kulisler oldukça hareketlendi. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal da kabineye ilişkin "Cumhurbaşkanımız bir düzenlemeye gidecektir" demiş ve konuyla ilgili hareketliliğe dair konuşmuştu. Ancak kabine değişimine ilişkin henüz bir gelişme yaşanmazken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "sağda solda dolaşan listeler hep yanlış çıkar" uyarısında bulunarak spekülasyonları değil Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek haberi beklemek gerektiğine işaret etmişti.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ DURUMU VE RİSK HARİTASI MASADA
İki haftada bir düzenli olarak toplantısını gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak. Kabinenin ana gündemini ise koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler, sokağa çıkma yasağı konusundaki durum, risk haritası ve renk tabloları oluşturacak..
"KABİNE DEĞİŞİMİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAKDİRİ"
AK Parti'nin 7. Olağan kongre sürecinin sona ermesinin ardından kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinenin bazı üyelerini değiştirebileceği iddiası dillendiriliyordu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "Ortalıkta dolaşan listeler genelde yanıltır. Cumhurbaşkanımızı bekleyelim" demişti. Yarın itibarıyla ise Türkiye'nin gündemi yeni tedbirler olabilir. İşte ayrıntılar;