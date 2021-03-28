Koronavirüs aşısında sıra o grubun! İşte riskli listedeki hastalar!
Koronavirüs aşısını uygulama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasında yeni gruba geçildiğini duyurdu. Yeni grupta 60 yaş üzeri vatandaşlar ve bazı risk grubundaki hastalar da yer alıyor. Kriterlere uygun olanlar, e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek aşı durumunu öğrenebilecek ve randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden alabilecek. Peki hangi risk grubundaki hastalar koronavirüs aşı listesinde? İşte detaylar…
28.03.2021 15:53
- Son Güncelleme: 28.03.2021 15:53