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Koronavirüs aşısında sıra o grubun! İşte riskli listedeki hastalar!

Koronavirüs aşısını uygulama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasında yeni gruba geçildiğini duyurdu. Yeni grupta 60 yaş üzeri vatandaşlar ve bazı risk grubundaki hastalar da yer alıyor. Kriterlere uygun olanlar, e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek aşı durumunu öğrenebilecek ve randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden alabilecek. Peki hangi risk grubundaki hastalar koronavirüs aşı listesinde? İşte detaylar…

28.03.2021 15:53 - Son Güncelleme: 28.03.2021 15:53
Koronavirüs aşısında sıra o grubun! İşte riskli listedeki hastalar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 aşı programında yeni gruba geçildiğini duyurdu.

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Koronavirüs aşısında sıra o grubun! İşte riskli listedeki hastalar!

Koca, "Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi." bilgisini paylaştı.

Koronavirüs aşısında sıra o grubun! İşte riskli listedeki hastalar!

Bakan Koca'nın paylaşımına göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı.

Koronavirüs aşısında sıra o grubun! İşte riskli listedeki hastalar!

Koca'nın açıklamalarının ardından, randevu sistemi bu risk grubundakiler aşılarını belirlenen sağlık kuruluşlarında yaptırabilecek.

Koronavirüs aşısında sıra o grubun! İşte riskli listedeki hastalar!

AŞILAMA, BELİRLENEN TAKVİME GÖRE DEVAM EDECEK
Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak. Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.