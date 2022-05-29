HAVA DURUMU | Meteoroloji'den yeni uyarı! Yanacağız! Hava sıcaklıkları 7 derece daha artacak! 29 Mayıs 2022 hava durumu
Hava nasıl olacak? sorusu arama motorlarında son zamanlarda en çok cevabı araştırılanlar arasında yer aldı. Özellikle hafta sonu planı yapanlar öncelikle Meteoroloji'den gelen açıklamaları takip ediyor. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasında kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam edeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki hava nasıl olacak? İşte 29 Mayıs 2022 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Burdur, Isparta, Bolu, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bingöl, Muş çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Sakarya ve Bursa'nın güneyi, Van ve Hakkari'nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam edeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Bursa ve Sakarya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyon ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu