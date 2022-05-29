HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni uyarı! Yanacağız! Hava sıcaklıkları 7 derece daha artacak! 29 Mayıs 2022 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Bursa ve Sakarya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu