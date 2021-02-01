2021 fay hattı e-devlet sorgulama ekranı! Evimin altından fay hattı geçiyor mu diyenler buraya! İşte Türkiye deprem haritası
İzmir'de olan son dakika peş peşe depremler, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. İzmir'de meydana gelen, depremler sonrası vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını ve 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusunun yanıtını arıyor. Evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna MTA ve AFAD fay hattı sorgulama işlemiyle kolayca cevap alınabilirken, e-devlet üzerinden de sorgulama yapılıyor. Peki, 2021 MTA ve AFAD fay hattı sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2021 Türkiye fay hatları ve deprem risk haritası...
OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?
Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.
AFAD'IN E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLEN HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.
Ülkemiz Batı Anadolu ile Kuzey ve Doğu Anadolu'daki üçlü bir grubun arasında yer alıyor. Ülke olarak bizi korkutan ve strese sokan durum ise bir ilde yaşanan depremin farklı illerden de hissedilmesi. Bunun başlıca nedenleri arasında aslına bakarsanız riske göre gruplandırılmış bölgeler içerisinde yaşamaktan geçiyor.