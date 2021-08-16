İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesi: Yüz binlerce bina risk altında! İşte listenin başını çeken o ilçe
Deprem gerçeği megakent İstanbul'un yüzleşmesi gereken en büyük tehlikelerden bir tanesi. İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde 13 bin 492'si çok ağır olmak üzere 491 bin binanın hasar alması bekleniyor. Peki Muhtemel 7,5 büyüklüğündeki bir depremde çok ağır hasar alması beklenen binaların yer aldığı ilçeler hangileri? En riskli bölgeler neresi? İşte İstanbul'u bekleyen deprem riskine ilişkin çarpıcı veriler.
İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde 13 bin 492'si çok ağır olmak üzere 491 bin binanın hasar alması bekleniyor.
Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın (KENTSEV) 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yıldönümü dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerinden derlediği rapora göre, İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor ve her dairede ortalama 3,3 kişi yaşıyor.
Kentte bulunan 1 milyon 164 bin binanın yüzde 42,2'sine denk gelen 491 bin adedinin muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde hasar alması bekleniyor. 301 bin binanın hafif, 137 bin binanın orta, 39,5 bin binanın ağır, 13,5 bin binanın ise çok ağır hasar göreceği öngörülüyor.
Bir binada 3,8 dairenin yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda toplam hasar alacak konut sayısının 1 milyon 866 bin adet konutun söz konusu şiddetli bir depremde hasar görmesi bekleniyor. Bu konutlarda yaşayan sayısının ise 6 milyon 157 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.
ÇOK AĞIR HASARDA FATİH, AĞIR HASARDA BÜYÜKÇEKMECE BAŞI ÇEKİYOR
Muhtemel 7,5 büyüklüğündeki bir depremde çok ağır hasar alması beklenen binaların yer aldığı ilçelerin başını 2 bin 83 adetle Fatih çekiyor.
Fatih'i 1.240 binayla Küçükçekmece, 796'şar binayla Bağcılar ve Bahçelievler, 782 ile Bakırköy, 614 ile Bayrampaşa, 563 ile Esenyurt ve 510 binayla Zeytinburnu takip ediyor.
Söz konusu deprem senaryosunda ağır hasar alması beklenen bina sayısının en çok bulunduğu ilçe ise 6 bin 622 adetle Büyükçekmece.
Büyükçekmece'yi 3 bin 496 binayla Fatih, 2 bin 616 ile Küçükçekmece, 1.825 ile Bağcılar, 1.768 ile Esenyurt, 1.707 binayla Silivri takip ediyor.