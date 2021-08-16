İstanbul’u bekleyen deprem tehlikesi: Yüz binlerce bina risk altında! İşte listenin başını çeken o ilçe

İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde 13 bin 492'si çok ağır olmak üzere 491 bin binanın hasar alması bekleniyor.

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın (KENTSEV) 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yıldönümü dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerinden derlediği rapora göre, İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor ve her dairede ortalama 3,3 kişi yaşıyor.