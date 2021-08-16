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Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı. Erdoğan, "Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine, burayı ziyarete davet ediyorum." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, "Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına en güzel cevaptır." dedi.

16.08.2021 15:19 - Son Güncelleme: 16.08.2021 15:32
Başkan Erdoğan’dan 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı.



Erdoğan'ın açılış töreninde yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen refahı artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir.

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Başkan Erdoğan’dan 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamalar

Birçok ülkede ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde Türk iş dünyası yatırımlarına hız vermiştir. Esasen bu üretim tesisleri ülkemizin gücü ve potansiyelinin yanında sürekli yandık, bittik diyenlere verilmiş en güzel cevaptır.

Başkan Erdoğan’dan 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamalar

EKONOMİDEKİ İLERLEME

Türkiye, ekonomide, üretimde, tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen gün yukarı taşımaktadır. Toplamda 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670 kardeşimize iş imkanı sundu.

Başkan Erdoğan’dan 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamalar

Ayrıca altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine, elektrik, doğal gaz hatlarına, ibadethanelerden diğer donatılara kadar girişimcilerin her türlü ihtiyacını karşıladık. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Temelini 2005 yılında bizzat attığım organize sanayi bölgesi işte bu vizyonumuzun ürünüdür.

Başkan Erdoğan’dan 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamalar

Bu bölge 16 yıl önce çorak bir araziyken attığımız adımlar sayesinde bugün 11 milyon metrekarelik alanda 111 alanda üretim yapan örnek bir üretim üssüne dönüşmüştür. Farklı alanlarda üretim yapacak bu fabrikaların vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum.

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