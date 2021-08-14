Ve belli oldu! İptal edilmezse 1 ay boyunca yapılamayacak! Kimlik ve ehliyet değişiminde yeni dönem
İlk olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye giren 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişim süreci devam ediyor. Değişme işleminin başladığı tarihten günümüze kadar 65.4 milyon vatandaş çipli kimliklere geçti. Aynı zamanda 12.4 milyon ehliyetin çipli hale getirildiği ifade edildi. Bakanlık tarafından duyurulan tarihlere kadar 18,2 milyon kimlik ve 17,6 milyon ehliyetin yenilenmesi gerekiyor. 21 Eylül 2020 tarihinde devreye alınan bir başka yenilik ehliyetin kimlik kartına entegre edilmesiydi. Son olarak açıklanan rakamlara göre, kimlik kartına yüklenen sürücü belgesi sayısı da 1.5 milyonu aştı.
Ve belli oldu! İptal edilmezse 1 ay boyunca yapılamayacak! Kimlik ve ehliyet değişiminde yeni dönem. Ülke genelinde ilk olarak 2017 yılında başlayan ehliyet ve kimlikleri yenileme işlemi sürüyor. Son olarak paylaşılan rakamlara göre, ülkede yaklaşık 18,2 milyon kimlik ve 17,6 milyon ehliyetin yenilenmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca kimlik ya da ehliyet alımı için randevu alıp da gününde gitmezseniz, sistem tarafından 1 ay boyunca bir daha randevu almanız mümkün olmuyor. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i çipli kimlik kartı, ehliyeti olanların ise yarıdan fazlası yeni tip sürücü belgesi kullanımına geçti.
Ülke genelinde 31 milyon 485 bin 730 kişinin ehliyeti bulunurken, bunlardan 17 milyon 499 bin 936'sı yeni tip sürücü belgesi kullanımına geçti. Böylece yeni tip sürücü belgesi kullanma oranı yüzde 55'e ulaştı.
Ülke genelinde yaygınlaştırılan uygulama sonrasında bugüne kadar 66 milyon 149 bin 122 kişiye çipli kimlik kartı verildi. Böylece çipli kimlik kartı alanların oranı Türkiye nüfusunun yüzde yaklaşık 80'ine ulaştı.