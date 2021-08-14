Ve belli oldu! İptal edilmezse 1 ay boyunca yapılamayacak! Kimlik ve ehliyet değişiminde yeni dönem. Ülke genelinde ilk olarak 2017 yılında başlayan ehliyet ve kimlikleri yenileme işlemi sürüyor. Son olarak paylaşılan rakamlara göre, ülkede yaklaşık 18,2 milyon kimlik ve 17,6 milyon ehliyetin yenilenmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca kimlik ya da ehliyet alımı için randevu alıp da gününde gitmezseniz, sistem tarafından 1 ay boyunca bir daha randevu almanız mümkün olmuyor. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i çipli kimlik kartı, ehliyeti olanların ise yarıdan fazlası yeni tip sürücü belgesi kullanımına geçti.