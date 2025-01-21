MGM 21 Ocak hava durumu! Kuvvetli sağanak geri geliyor: Yağışlar 4 gün sürecek! İstanbul, Antalya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son hava durumu tahminlerine göre, 22 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'nin batı kesimlerinde yağışlar etkili olacak. Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağmur beklenirken, İç Anadolu'nun batı kesimlerinde ise buzlanma ve don olayları ile sis görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Yağışlar Başlıyor, Antalya'ya Dikkat!
Meteorolojik tahminlere göre, özellikle Antalya çevresinde bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışların şiddetinin artmasıyla birlikte, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, gece saatlerinde Hatay kıyılarında da doğulu yönlerden yer yer kuvvetli rüzgarlar (30-60 km/sa) etkili olacak.
Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı
Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde görülecek pus ve yer yer sis, özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebilir.
İç Anadolu'nun kuzeybatısındaki Eskişehir ve Ankara çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.
Çığ Tehlikesi Uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşlar, bu bölgelerde yürüyüş yaparken ve araçla seyahat ederken daha dikkatli olmalı.
Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara: Bölge genelinde parçalı ve zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi muhtemel. İstanbul, Çanakkale ve Edirne'de sabah saatlerinde bulutlanma artacak.
Ege: Bölgenin güney kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlar başlayacak. İzmir ve Muğla gibi şehirlerde günün ilerleyen saatlerinde yağışlar etkili olacak.
Akdeniz: Antalya çevresinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor. Rüzgar ise gece saatlerinde Hatay kıyılarında doğu yönünden kuvvetli esecek.
İç Anadolu: Ankara ve Eskişehir çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve sis ile karşılaşılması olası.
Karadeniz: Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Bölgenin iç kesimlerinde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Anadolu: Buzlanma ve don olayı uyarısı devam ediyor. Erzurum ve Kars gibi şehirlerde karla karışık yağmur ve soğuk hava etkili olacak.
Denizlerde Rüzgar
Meteoroloji, denizlerde de fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu. Akdeniz ve Karadeniz'de dalga boyları 2.5 metreye kadar ulaşacak. Bu nedenle denizcilerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.