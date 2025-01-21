MGM 21 Ocak hava durumu! Kuvvetli sağanak geri geliyor: Yağışlar 4 gün sürecek! İstanbul, Antalya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son hava durumu tahminlerine göre, 22 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'nin batı kesimlerinde yağışlar etkili olacak. Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağmur beklenirken, İç Anadolu'nun batı kesimlerinde ise buzlanma ve don olayları ile sis görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Yağışlar Başlıyor, Antalya'ya Dikkat! Meteorolojik tahminlere göre, özellikle Antalya çevresinde bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışların şiddetinin artmasıyla birlikte, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, gece saatlerinde Hatay kıyılarında da doğulu yönlerden yer yer kuvvetli rüzgarlar (30-60 km/sa) etkili olacak.

Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde görülecek pus ve yer yer sis, özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

İç Anadolu'nun kuzeybatısındaki Eskişehir ve Ankara çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.