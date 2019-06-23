15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

Çerkezköy'den geldiğini ve oyunu kullandıktan sonra geri döneceğini söyleyen başka bir vatandaş ise, "Çerkezköy'den geliyorum. Hastam vardı onun için gitmiştim, oyumu kullanmak için geldim. Oyumu kullanacağım ama tam 1 buçuk saattir bekliyorum, geç kaldım" şeklinde konuştu.