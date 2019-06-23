15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için vatandaşlar tatillerini yarıda bırakarak İstanbul'a geldi. Oy kullandıktan sonra tatillerine devam edeceklerini söyleyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.
23.06.2019 14:18
- Son Güncelleme: 23.06.2019 14:18
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için tatillerini yarıda bırakarak İstanbul'a dönen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler otogar girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Otogardaki yoğunluktan dolayı bazı otobüs firmaları yolcu servisi yetiştirmekte güçlük çekti. Vatandaşlar oy kullandıktan sonra tatillerine devam edeceklerini söylediler.
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