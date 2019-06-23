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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için vatandaşlar tatillerini yarıda bırakarak İstanbul'a geldi. Oy kullandıktan sonra tatillerine devam edeceklerini söyleyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

23.06.2019 14:18 - Son Güncelleme: 23.06.2019 14:18
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için tatillerini yarıda bırakarak İstanbul'a dönen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler otogar girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Otogardaki yoğunluktan dolayı bazı otobüs firmaları yolcu servisi yetiştirmekte güçlük çekti. Vatandaşlar oy kullandıktan sonra tatillerine devam edeceklerini söylediler.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

Otogar girişinde yoğunluk olduğunu belirten bir vatandaş, "Seçim için geldik. Yolda değil ama otogara girişte aşırı derecede yoğunluk var. 45 dakikadır da servis bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

Çerkezköy'den geldiğini ve oyunu kullandıktan sonra geri döneceğini söyleyen başka bir vatandaş ise, "Çerkezköy'den geliyorum. Hastam vardı onun için gitmiştim, oyumu kullanmak için geldim. Oyumu kullanacağım ama tam 1 buçuk saattir bekliyorum, geç kaldım" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu
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