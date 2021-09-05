İstanbullular o saate dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı | Yarın hava nasıl olacak?
Uzun bir aradan sonra yarın yüz yüze eğitim yeniden başlarken vatandaşlar "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji ayrıca İstanbul için sarı uyarı verdi ve ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanması durumlarına karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
KARADENİZ VE AKDENİZ İÇİN YAPILAN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini bildirdi.
Kurumdan yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevrelerinde, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUZEY EGE'DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege'de deniz için fırtına uyarısı yaptı.
Bölge Müdürlüğünün duyurusuna göre, gece yarısından itibaren Kuzey Ege'de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-75 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, 8 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı