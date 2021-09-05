AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan İBB’ye sert tepki: Adaların atları, şimdi de Esenyurt’taki vahşet! Bu gidiş nereye?
İBB'nin CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimine geçmesi ile birlikte skandallar da art arda sıralanmaya devam ediyor. Esenyurt'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakılan bir köpeğin hayatını kaybetmesine tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, geçtiğimiz yıl gündemi uzun süre meşgul eden Adalar'daki kayıp at skandalını da hatırlatarak, "Adaların atları, Tepeören Bakımevi'ndeki katliam, şimdi de Esenyurt'taki vahşet. Bu gidiş nereyedir? İhmalkarlıklarınız ve duyarsızlıklarınız daha kaç cana mal olacaktır" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Esenyurt'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakılan bir köpeğin hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. AK Parti İstanbul İnsan Hakları Birim Başkanı Yıldız Konal Süslü, "Adaların atları, Tepeören Bakımevi'ndeki katliam, şimdi de Esenyurt'taki vahşet. Bu gidiş nereyedir? İhmalkarlıklarınız ve duyarsızlıklarınız daha kaç cana mal olacaktır" dedi.
AK Parti İstanbul İnsan Hakları Birim Başkanı Yıldız Konal Süslü, köpeğin kısırlaştırıldıktan sonra en az 10 gün gözetim altında tutulması gerektiğini ifade ederek, "Köpek kısırlaştırıldıktan sonra bırakılıyor ve hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. Bunun üzerine hayvanseverler köpeği tedavi olması için özel veterinere götürüyor. Ancak zamanında müdahale yapılmaması nedeniyle sokak köpeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor" dedi.
"CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ NEDEN BİR ŞEYLERİ GİZLEME İHTİYACI HİSSEDİYOR?"
İBB barınaklarında hayvanların bakımlarının ihmal edildiğini söyleyen Süslü, "Tepeören'de yüzlerce kedi ve köpek cesedi çukura atıldı. Kısa süre önce Cahit başkanımızın açıklamaları ve yapılan basın açıklamasındaki sorulan sorulara hala cevap alınamadı.
Adadaki atların akıbeti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İttifak ortaklarına seçim diyeti ödemek uğruna on binlerce tecrübeli personelin haksız gerekçelerle işten atılıp yerlerine tecrübesiz, partizan kişilerin getirilmesinin mağduriyetini İstanbul'da yaşayan herkes ödüyor.