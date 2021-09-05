AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan İBB’ye sert tepki: Adaların atları, şimdi de Esenyurt’taki vahşet! Bu gidiş nereye?

AK Parti İstanbul İnsan Hakları Birim Başkanı Yıldız Konal Süslü, köpeğin kısırlaştırıldıktan sonra en az 10 gün gözetim altında tutulması gerektiğini ifade ederek, "Köpek kısırlaştırıldıktan sonra bırakılıyor ve hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. Bunun üzerine hayvanseverler köpeği tedavi olması için özel veterinere götürüyor. Ancak zamanında müdahale yapılmaması nedeniyle sokak köpeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor" dedi.



