Yerli otomobil Togg üretimin kapılarını açtı! Sırada sedan ve Cross Coupe var: Tarih belli oldu!
Yerli otomobil Togg tarafından, Gemlik Teknoloji Kampüsü'nde bir basın buluşması gerçekleştirildi. "Togg T10X'lerin Çin ve İtalya'dan getirildiği ve Türkiye'de üretilmediği" yönündeki iddialara da değinen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, "Bu iddiaları biz de okuyoruz. Başlangıçta ilk olarak biz bunu bir espri olarak algıladık. Öbür taraftan bunların arkası gelmeye başlayınca bir anlam da veremedik. Açıkçası bu işin gerçek anlamda hangi noktalara varabileceğini belki bu arkadaşlarımız düşünmüyor. Buna, böyle bir hayal ürününe niye ihtiyaç duyuluyor onu da anlamış değilim." dedi. C-SUV olan T10X modelinin ardından 2024 yılının sonunda sedan gövde tipinin de pazara sunulacağını aktaran Karakaş, bundan 6 ay sonra da Cross Coupe modelinin devreye alınacağını bildirdi.
Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, "Şu ana kadar 170'e yakın aracımızı teslim ettik ve bu teslimatları yaparken şunu da düşünmemiz lazım; bize ilk siparişleri vermiş Devlet Malzeme Ofisi var, dolayısıyla o siparişler çerçevesinde teslimatları yapıldı ve daha sonra deneyim merkezleri oluşturduk ve sizlere, kullanıcılarımıza göstermek üzere onların kullanımı için araçlarımızı hazırladık." dedi.
Togg tarafından, Gemlik Teknoloji Kampüsü'nde bir basın buluşması gerçekleştirildi.
Karakaş ve Togg ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, Togg'un üretim tesisleri de basın mensuplarına gezdirildi. Ayrıca Togg T10X'lerle ilk kez uzun mesafeli test sürüşü imkanı sağlandı.
"GÜNLÜK 80 ARAÇ ÇIKARABİLECEK TEKNİK OLGUNLUĞA GELDİK"
Karakaş, basın buluşması kapsamında açıklamalarda bulundu.
İlk olarak tesisteki gövde bölümünde bilgilendirme yapan Karakaş, "Şu an bulunduğumuz birim, bizim gövde birimimiz. Üretim açısından baktığınızda gövde birimimiz var. Buradan çıkan araçların girdiği boyahane birimimiz var. Oradan da çıkıp montaj birimine gönderiyoruz araçları. Şu an içinde bulunduğumuz gövde birimimiz, 50 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olan, içerisinde 209 robotun kullanıldığı ve robot kullanım oranının yüzde 90 seviyesinde olduğu bir birim.
Tesiste her 3 dakikada bir araç çıkacak şekilde plan yaptıklarını belirten Karakaş, "Biz burayı üç dakikada bir araç çıkarmak üzere kurguladık. Bu soruyu bugün sorduğunuzda farklı bir cevap alırsınız, evvelsi gün farklı ve yarından sonra da farklı olurdu. Şu an itibarıyla günlük 80 araç çıkarabilecek teknik olgunluğa geldik.