Beykoz'da bir kafede kanlı infaz! Görüntüler ortaya çıktı
Beykoz'da kan donduran bir olay yaşandı. Beykoz'da bir vatandaş kafede husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansırken, kurşunların hedefi olan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
31.03.2022 12:49 - Son Güncelleme: 31.03.2022 12:49
Beykoz'da bir vatandaş kafede oturduğu esnada husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansırken, kurşunların hedefi olan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.