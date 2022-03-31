Beykoz’da bir kafede kanlı infaz! Görüntüler ortaya çıktı

Beykoz'da bir vatandaş kafede oturduğu esnada husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansırken, kurşunların hedefi olan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.



