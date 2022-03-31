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Beykoz'da bir kafede kanlı infaz! Görüntüler ortaya çıktı

Beykoz'da kan donduran bir olay yaşandı. Beykoz'da bir vatandaş kafede husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansırken, kurşunların hedefi olan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

31.03.2022 12:49 - Son Güncelleme: 31.03.2022 12:49
Beykoz’da bir kafede kanlı infaz! Görüntüler ortaya çıktı

Beykoz'da bir vatandaş kafede oturduğu esnada husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansırken, kurşunların hedefi olan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Beykoz’da bir kafede kanlı infaz! Görüntüler ortaya çıktı

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.

Beykoz’da bir kafede kanlı infaz! Görüntüler ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, kafede bir arkadaşıyla oturan spor eğitmeni N.Ö. (41) isimli vatandaş daha öncesinden husumetli olduğu iddia edilen şüpheli tarafından kafede silahlı saldırıya uğradı.

Beykoz’da bir kafede kanlı infaz! Görüntüler ortaya çıktı

Kafe içerisine kaskla giriş yapan şüpheli şahıs, masada oturan N.Ö.'nün masasına yaklaşarak bir kaç el ateş açtı. Şüpheli şahıs ise kaçarak uzaklaştı.

Beykoz’da bir kafede kanlı infaz! Görüntüler ortaya çıktı

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan N.Ö.'nün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Beykoz’da bir kafede kanlı infaz! Görüntüler ortaya çıktı

Kafede yaşanan panik anları ve silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beykoz’da bir kafede kanlı infaz! Görüntüler ortaya çıktı
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