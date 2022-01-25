İstanbullu kar esaretinde! İş bilmez İmamoğlu ve CHP'nin trol ünlüleri 3 maymunu oynadı! Şahan Gökbakar, Tarkan, Cem Yılmaz, Berna Laçin...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tüm uyarılarına rağmen tedbir almayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iş bilmezliği nedeniyle binlerce İstanbullu yollarda kaldı. Yoğun kar yağışı TEM ve E-5'i kapattı vatandaş saatlerce soğukta mahsur kaldı. 2022 yılında İstanbul'da yaşanan bu rezalet, CHP'li İmamoğlu'nun kabahati olunca trol ünlüler 3 maymunu oynadı. Gökhan Özoğuz İmamoğlu'nu eleştirenlere tepki gösterirken, Tarkan, Cem Yılmaz, Berna Laçin, Şahan Gökbakar İstanbul'da İBB tedbirsizliğinden dolayı yaşanan rezalete tek kelime etmedi.
25.01.2022 11:15
- Son Güncelleme: 25.01.2022 11:15
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine görevini yapamadı. Binlerce vatandaş dün akşamdan bu yana yollarda mahsur kaldı.
13.00'A KADAR YASAK
İstanbul'da dün etkili olan kar yağışının ardından D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre durdu. Sürücüler, araçlarını yol kenarlarına bırakıp gitti. İstanbul Valiliği'nin sabah saatlerinde aldığı karar ile özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkması yasaklandı. Sabah saatlerinde işe gidenler otobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.