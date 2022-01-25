İstanbullu kar esaretinde! İş bilmez İmamoğlu ve CHP’nin trol ünlüleri 3 maymunu oynadı! Şahan Gökbakar, Tarkan, Cem Yılmaz, Berna Laçin...

13.00'A KADAR YASAK

İstanbul'da dün etkili olan kar yağışının ardından D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre durdu. Sürücüler, araçlarını yol kenarlarına bırakıp gitti. İstanbul Valiliği'nin sabah saatlerinde aldığı karar ile özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkması yasaklandı. Sabah saatlerinde işe gidenler otobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.