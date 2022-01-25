Gökte SİHA denizde SİDA! Atış testleri tamam! SİDA gümbür gümbür geliyor

Büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden iki firmanın genel müdürünün ortak açıklaması şöyle:

"ULAQ İnsansız Deniz Aracı'nın ülkemizin mavi vatan savunması, deniz kıta sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölgelerin korunmasında ne kadar önemli bir sistem olduğunun farkındayız.