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Gökte SİHA denizde SİDA! Atış testleri tamam! SİDA gümbür gümbür geliyor

Türkiye yerli ve milli savunma sanayiinde ses getirmeye devam ediyor. Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ, yeni silah sistemiyle atış testlerini tamamladı. Yeni uzaktan kumandalı silah sistemiyle üs ve limanların korunmasında görev alacak olan ULAQ, 12.7 mm uzaktan komutalı silah sistemini entegre ederek atış testlerini başarı ile tamamladı. İşte SİDA'nın başarılı testi...

25.01.2022 15:54 - Son Güncelleme: 25.01.2022 15:54
Gökte SİHA denizde SİDA! Atış testleri tamam! SİDA gümbür gümbür geliyor

Antalya'da Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma firmalarının ortak projesi olarak üretilen Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) olan ULAQ'ın, yeni silah sistemiyle atış testleri tamamlandı.

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Gökte SİHA denizde SİDA! Atış testleri tamam! SİDA gümbür gümbür geliyor

Savunma sanayiinde milli sermaye ile faaliyet gösteren Antalya merkezli ARES Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma, Türkiye'nin ilk ve tek SİDA'sı ULAQ platformuna, 12.7 mm, uzaktan komutalı silah sistemi entegre ederek, atış testlerini başarı ile tamamladı.

Gökte SİHA denizde SİDA! Atış testleri tamam! SİDA gümbür gümbür geliyor

2021 yılında dünyada bir insansız deniz aracından ilk kez füze atışı gerçekleştirerek başarıyla hedefi imha eden ULAQ, yeni uzaktan kumandalı silah sistemiyle üs ve limanların korunmasında görev alacak.

Gökte SİHA denizde SİDA! Atış testleri tamam! SİDA gümbür gümbür geliyor

ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç ve Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan'ın ortak açıklamasında, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ-SİDA'nın 12.7 mm silah sistemiyle atış testleri de dahil olmak üzere tüm testleri başarıyla tamamladığı ve görev almaya hazır olduğu belirtildi.

Gökte SİHA denizde SİDA! Atış testleri tamam! SİDA gümbür gümbür geliyor

Büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden iki firmanın genel müdürünün ortak açıklaması şöyle:

"ULAQ İnsansız Deniz Aracı'nın ülkemizin mavi vatan savunması, deniz kıta sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölgelerin korunmasında ne kadar önemli bir sistem olduğunun farkındayız.

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