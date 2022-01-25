Gökte SİHA denizde SİDA! Atış testleri tamam! SİDA gümbür gümbür geliyor
Türkiye yerli ve milli savunma sanayiinde ses getirmeye devam ediyor. Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ, yeni silah sistemiyle atış testlerini tamamladı. Yeni uzaktan kumandalı silah sistemiyle üs ve limanların korunmasında görev alacak olan ULAQ, 12.7 mm uzaktan komutalı silah sistemini entegre ederek atış testlerini başarı ile tamamladı. İşte SİDA'nın başarılı testi...
Antalya'da Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma firmalarının ortak projesi olarak üretilen Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) olan ULAQ'ın, yeni silah sistemiyle atış testleri tamamlandı.
2021 yılında dünyada bir insansız deniz aracından ilk kez füze atışı gerçekleştirerek başarıyla hedefi imha eden ULAQ, yeni uzaktan kumandalı silah sistemiyle üs ve limanların korunmasında görev alacak.
ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç ve Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan'ın ortak açıklamasında, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ-SİDA'nın 12.7 mm silah sistemiyle atış testleri de dahil olmak üzere tüm testleri başarıyla tamamladığı ve görev almaya hazır olduğu belirtildi.
Büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden iki firmanın genel müdürünün ortak açıklaması şöyle:
"ULAQ İnsansız Deniz Aracı'nın ülkemizin mavi vatan savunması, deniz kıta sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölgelerin korunmasında ne kadar önemli bir sistem olduğunun farkındayız.