HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul’daki sürücülere hayati uyarı

MARMARA BÖLGESİ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



EDİRNE: 10 Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL: 14 Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ: 10°C Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ: 15 Parçalı ve az bulutlu