HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'daki sürücülere hayati uyarı
Yeni yılın ilk iş gününde hava nasıl olacak merak edilmeye başlandı. Meteoroloji'den ise "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı geldi. Marmara bölgesinde İstanbul özelinde ve Türkiye'nin büyük bir kesiminde araç sürücülerini zora sokacak hava olayı sebebiyle flaş bir uyarı yapıldı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da yarın hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
01.01.2023 20:37 - Son Güncelleme: 01.01.2023 20:37
Meteoroloji, haftanın ilk iş günü olan 2 Ocak 2023'te yurt genelinde yağış beklenmediğini bildirdi.
Türkiye'nin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte.
ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE "HAYATİ" UYARI
Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmezken, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte.
Rüzgar, genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.