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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'daki sürücülere hayati uyarı

HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'daki sürücülere hayati uyarı

Yeni yılın ilk iş gününde hava nasıl olacak merak edilmeye başlandı. Meteoroloji'den ise "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı geldi. Marmara bölgesinde İstanbul özelinde ve Türkiye'nin büyük bir kesiminde araç sürücülerini zora sokacak hava olayı sebebiyle flaş bir uyarı yapıldı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da yarın hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

01.01.2023 20:37 - Son Güncelleme: 01.01.2023 20:37
HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul’daki sürücülere hayati uyarı

Meteoroloji, haftanın ilk iş günü olan 2 Ocak 2023'te yurt genelinde yağış beklenmediğini bildirdi.

Türkiye'nin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte.

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HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul’daki sürücülere hayati uyarı

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE "HAYATİ" UYARI
Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmezken, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte.

Rüzgar, genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul’daki sürücülere hayati uyarı

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE: 10 Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 14 Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 10°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 15 Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul’daki sürücülere hayati uyarı

EGE BÖLGESİ

Ege'de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı beklenmekte

AFYON KARAHİSAR: 10 Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 15°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 17 Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 15 Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul’daki sürücülere hayati uyarı

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA: 19 Az bulutlu

ANTALYA: 19 Az bulutlu

ISPARTA: 13 Parçalı ve az bulutlu

MERSİN: 20 Az bulutlu

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