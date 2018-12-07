İstanbul'daki lüks villaya şok baskın! Piyasa değeri 4 milyon lira

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde lüks bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Nefes kesen operasyon, DHA kameraları tarafından kaydedilirken, villada piyasa değeri 4 milyon lira olarak değerlendirilen hint keneviri ele geçirildi. Villada bulunan biri Alman uyruklu üç kişi gözaltına alındı.

7 Aralık 2018 Cuma, 10:59:12 Güncelleme: 11:01:35
İstanbuldaki lüks villaya şok baskın! Piyasa değeri 4 milyon lira

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan bir villada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon yaptı.

İstanbuldaki lüks villaya şok baskın! Piyasa değeri 4 milyon lira

Villanın etrafını saran narkotik polisi villaya girdi. Bu esnada kameralar kayıttaydı.

İstanbuldaki lüks villaya şok baskın! Piyasa değeri 4 milyon lira

Kapıyı açan ekipler içerideki bir şüpheliyi yere yatırarak, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin, polise 'Adam mı öldürdük?' demesi dikkat çekti.

İstanbuldaki lüks villaya şok baskın! Piyasa değeri 4 milyon lira

VİLLANIN İÇİNİ SERAYA ÇEVİRMİŞLER

Ekipler, içeride yaptıkları aramada üst katta ayrı ayrı 5 odada kurulmuş uyuşturucu seralarıyla karşılaştı.

İstanbuldaki lüks villaya şok baskın! Piyasa değeri 4 milyon lira

Şüphelilerin kenevir yetiştirmek için odalara ısı, ışık ve havalandırma düzeneği kurulması dikkat çekti.

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