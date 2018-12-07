İstanbuldaki lüks villaya şok baskın! Piyasa değeri 4 milyon lira

İstanbul'daki lüks villaya şok baskın! Piyasa değeri 4 milyon lira

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde lüks bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Nefes kesen operasyon, DHA kameraları tarafından kaydedilirken, villada piyasa değeri 4 milyon lira olarak değerlendirilen hint keneviri ele geçirildi. Villada bulunan biri Alman uyruklu üç kişi gözaltına alındı.

7 Aralık 2018 Cuma, 10:59:12 Güncelleme: 11:01:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





