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İstanbul'da zehir tacirlerine baskın! 45 adres didik didik arandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ilçede operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 45 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. İşte operasyondan detaylar...

28.06.2022 08:22 - Son Güncelleme: 28.06.2022 08:23
İstanbul’da zehir tacirlerine baskın! 45 adres didik didik arandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ilçede operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 45 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

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İstanbul’da zehir tacirlerine baskın! 45 adres didik didik arandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Maltepe, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Tuzla ilçelerinde 48 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul’da zehir tacirlerine baskın! 45 adres didik didik arandı

45 ADRES DİDİK DİDİK ARANDI

Çalışmaların ardından sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 45 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul’da zehir tacirlerine baskın! 45 adres didik didik arandı

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

İstanbul’da zehir tacirlerine baskın! 45 adres didik didik arandı
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