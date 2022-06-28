İstanbul'da zehir tacirlerine baskın! 45 adres didik didik arandı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ilçede operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 45 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. İşte operasyondan detaylar...
28.06.2022 08:22 - Son Güncelleme: 28.06.2022 08:23
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ilçede operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 45 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Maltepe, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Tuzla ilçelerinde 48 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
45 ADRES DİDİK DİDİK ARANDI
Çalışmaların ardından sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 45 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.