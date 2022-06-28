İstanbul’da zehir tacirlerine baskın! 45 adres didik didik arandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ilçede operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 45 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.