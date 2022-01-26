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İstanbul'da yollar buz pistine döndü! Maltepe'de kayan kayana

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle sabah saatlerinde yollar buz tuttu. Maltepe'de ilçe belediyesinin ara sokakları tuzlamaması nedeniyle buz pistine dönen yollarda vatandaşlar zor anlar yaşadı.

26.01.2022 09:32 - Son Güncelleme: 26.01.2022 09:54
İstanbul’da yollar buz pistine döndü! Maltepe’de kayan kayana

Maltepe'de sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, buz pistine dönen sokaklarda zor anlar yaşadı.

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İstanbul’da yollar buz pistine döndü! Maltepe’de kayan kayana

Bazı vatandaşlar yol kenarındaki duvarlara tutunarak ilerlerken, bazıları da düşmekten kurtulamadı.

İstanbul’da yollar buz pistine döndü! Maltepe’de kayan kayana

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından İstanbul Valiliği bu sabah için don uyarısında bulunmuştu.

İstanbul’da yollar buz pistine döndü! Maltepe’de kayan kayana

Maltepe Fındıklı Mahallesi, Vatan Sokak'tan caddeye inmek isteyen vatandaşlar yerde oluşan buzlu alanda yürürken zor anlar yaşadı.

İstanbul’da yollar buz pistine döndü! Maltepe’de kayan kayana

İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşların yürümekte zorlanarak dengesini kaybedip düştüğü görülürken bazılarının ise yol kenarındaki duvarlara tutunarak ilerledikleri görüldü.

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