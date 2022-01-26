İstanbul'da yollar buz pistine döndü! Maltepe'de kayan kayana
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle sabah saatlerinde yollar buz tuttu. Maltepe'de ilçe belediyesinin ara sokakları tuzlamaması nedeniyle buz pistine dönen yollarda vatandaşlar zor anlar yaşadı.
26.01.2022 09:32
- Son Güncelleme: 26.01.2022 09:54
Maltepe'de sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, buz pistine dönen sokaklarda zor anlar yaşadı.
Maltepe Fındıklı Mahallesi, Vatan Sokak'tan caddeye inmek isteyen vatandaşlar yerde oluşan buzlu alanda yürürken zor anlar yaşadı.