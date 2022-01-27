HAVA DURUMU | İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji'den yeni kar uyarısı!
İstanbul'u resmen felç eden kar yağışının ardından İstanbullular tekrar kar yağacak mı sorusunun cevabını merak ediyorlar. Peki İstanbul'a kar yapğacak mı? Hava ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklaması.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Ordu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Trakya ile Kuzey Ege'de 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Ordu Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.