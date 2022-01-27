HAVA DURUMU | İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’den yeni kar uyarısı!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Ordu Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.