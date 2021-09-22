Vav TV İzle
Haberler Güncel İstanbul'da yoğun trafik: Çalışanlar işine öğrenciler okuluna gidemiyor! Metroda tepki çeken görüntü

İstanbul'da yoğun trafik: Çalışanlar işine öğrenciler okuluna gidemiyor! Metroda tepki çeken görüntü

İstanbul'un trafik çilesi her geçen gün katlanıyor. Kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler, servis, toplu taşıma, özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu. Metrodaki yoğunluğa tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada belediyeye "Bu rezillikten bıktık. İki tren yolcusunu bir trende taşımaya devam edecekseniz metronun vagon sayısını artırmanızı rica ederiz." sözleriyle yüklendi. İBB Trafik uygulamasına göre 09.00 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.

22.09.2021 09:29 - Son Güncelleme: 22.09.2021 09:47
İstanbul’da yoğun trafik! Çalışanlar işine öğrenciler okuluna gidemiyor

Anadolu Yakası'nda D100 Kara Yolu Kartal, Maltepe ve Pendik'te trafik yoğunluğu yaşanıyor. Maltepe'den Kadıköy yönüne trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul’da yoğun trafik! Çalışanlar işine öğrenciler okuluna gidemiyor

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yönünde trafik yoğun olarak ilerliyor.

İstanbul’da yoğun trafik! Çalışanlar işine öğrenciler okuluna gidemiyor

Avrupa Yakası D100 Kara Yolu ve TEM otoyolunda sabah erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul’da yoğun trafik! Çalışanlar işine öğrenciler okuluna gidemiyor

Bazı metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında yolcu yoğunluğu gözlendi.

İstanbul’da yoğun trafik! Çalışanlar işine öğrenciler okuluna gidemiyor

D100 Kara Yolu Zeytinburnu-Edirnekapı istikametinde yoğunluk yaşanırken Haliç Köprüsü Okmeydanı yönü akıcı olarak ilerliyor.

SON DAKİKA