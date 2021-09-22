İstanbul'da yoğun trafik: Çalışanlar işine öğrenciler okuluna gidemiyor! Metroda tepki çeken görüntü
İstanbul'un trafik çilesi her geçen gün katlanıyor. Kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler, servis, toplu taşıma, özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu. Metrodaki yoğunluğa tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada belediyeye "Bu rezillikten bıktık. İki tren yolcusunu bir trende taşımaya devam edecekseniz metronun vagon sayısını artırmanızı rica ederiz." sözleriyle yüklendi. İBB Trafik uygulamasına göre 09.00 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.
22.09.2021 09:29
- Son Güncelleme: 22.09.2021 09:47