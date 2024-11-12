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HAVA DURUMU | Meteoroloji il il uyardı! İstanbul'a yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülke genelinde sıcaklıklar düşecek. Trakya, Doğu Anadolu ve İstanbul'un batısında sağanak yağış bekleniyor. Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği öngörülürken, hava sıcaklığında da yine hafta sonuna kadar kademeli olarak düşüş görüleceği bilgisine ulaşıldı. İstanbul'un yanı sıra Kuzey Ege Kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinde de yağış beklentisi var.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 08:41 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 08:41
HAVA DURUMU | Meteoroloji il il uyardı! İstanbul’a yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlere göre, bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji il il uyardı! İstanbul’a yağış geliyor

İç kesimlerde ise pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif, ara ara orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji il il uyardı! İstanbul’a yağış geliyor

Öte yandan İstanbul'da bugün sağanak geçişleri görüleceği bilgisine ulaşıldı. Sağanak yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi beklenirken, hava sıcaklığının da yine hafta sonuna doğru düşmesi bekleniyor. Başkent Ankara'da ise bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İzmir'de de gece saatlerinde sağanak beklentisi var. İşte il il bölge bölge hava durumu...

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