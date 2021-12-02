İstanbul'da yarın fırtına, lodos var mı? 3 Aralık Cuma İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika uyardı! Sarı kodlu alarm... Marmara Bölgesi olmak üzere pek bölgeyi etkisi altına alan şiddetli fırtına, İstanbul'da yaşayanların kâbusu oldu. Meteoroloji tarafından yarın için sarı kodlu uyarı geldi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Son günlerde İstanbul'da etkili olan rüzgârın esas adı (gale) kasırga" diyerek tehlikeye dikkat çekerken, Dr.Öğr. Üyesi Deniz Demirhan ise, "Atmosferde yaklaşık 5 bin metre seviyelerindeki alçak basınç, kuvvetli rüzgarı da beraberinde getirdi" sözleriyle hafta sonuna işaret etti. Peki, İstanbul'da yarın fırtına var mı? Yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar...