En fazla katılım Fransa'dan! İşte Avrupa vatandaşı DEAŞ'lı terörist sayısı
Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı sona yaklaştı, Avrupa'da panik havası başladı. DEAŞ'ın Avrupalı teröristlerinin evine dönme olasılığı gündemin bir numaralı maddesi oldu. DEAŞ'e Avrupa Birliği ülkelerinde en fazla katılım Fransa'dan oldu. Yaklaşık 2 bin Fransız vatandaşı terör örgütüne katıldı. Peki hangi ülkenin kaç tane DEAŞ'lı teröristi bulunuyor? İşte ülke ülke Avrupa vatandaşı DEAŞ'lı terörist sayısı.
Fransa'dan İngiltere'ye, Almanya'dan Belçika'ya 40 ülkeden 40 bin kişi, terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye ve Irak'a gitti.
Böylece örgütün en büyük kaynağı Avrupa ülkeleri oldu. DEAŞ'a 6 binin üzerinde Avrupalı terörist katıldı. 5 yıl sonunda Irak'ın ardından Suriye topraklarından da bu terör örgütünün temizlenmesinin eşiğine gelindi.
Yolun sonuna geldiğini anlayan pek çok yabancı uyruklu terörist evine dönmek istiyor. Bu da Avrupa'da panik havası yarattı. Londra, DEAŞ üyesi İngilizleri vatandaşlıktan çıkarma, Fransa ise geri kabul etmeme kararı aldı. Avrupa Birliği ise konuyla ilgili ortak politika belirlemeye çalışıyor.
DEAŞ'IN 3 BİN AVRUPALI MİLİTANI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Hali hazırda, bu teröristlerin ne kadarının hayatta olduğu bilinmiyor. Sahadan yansıyan bilgilere göre, 2018 yılında DEAŞ'ın Avrupalı militanlarının yaklaşık yüzde 30'u evlerine döndü. Bir bölümü de, sahadaki çatışmalarda öldürüldü. Şu anda Suriye ve Irak'ta yaklaşık 3 bin Avrupalı DEAŞ üyesinin olduğu tahmin ediliyor.
EN FAZLA KATILIM FRANSA'DAN
DEAŞ'e Avrupa Birliği ülkelerinde en fazla katılım Fransa'dan oldu. Yaklaşık 2 bin Fransız vatandaşı terör örgütüne katıldı.
Önümüzdeki süreçte hayatta kalan ve geri dönmek isteyenlerin sayısının bin civarında olabileceği vurgulanıyor. Paris yönetimi ise, teröristlerin evine dönüşüne sıcak bakmıyor.
Fransa, vatandaşlarının Suriye'de yargılanmasını istiyor. Ancak, yargılamayı kimin yapacağı ve terör örgütü YPG/PKK elindeki Fransızların ne olacağı henüz net değil.
PANİK YAŞAYAN BİR BAŞKA ÜLKE DE İNGİLTERE
Londra, DEAŞ'a katılan vatandaşlarını geri istemiyor. İlk adımı da attı.15 yaşındayken Suriye'ye kaçan ve hamile olduğunu söyleyerek evine dönmek isteyen DEAŞ'lı terörist Şemima Begüm ülkesine kabul edilmedi. İngiltere bununla da kalmadı, hamile kadını vatandaşlıktan çıkardı.
Bu politikanın DEAŞ'a katılan diğer İngiliz vatandaşları için de uygulanması bekleniyor.
Londra'nın bir de önerisi bulunuyor. Avrupalı DEAŞ'lı teröristlerin, ABD'nin Guantanamo'da El Kaide üyelerini hapsettiği ünlü cezaevine götürülmesini istiyor.
İŞTE ÜLKE ÜLKE AVRUPA VATANDAŞI DEAŞ'LI TERÖRİST SAYISI