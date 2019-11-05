En fazla katılım Fransa'dan! İşte Avrupa vatandaşı DEAŞ'lı terörist sayısı

Yolun sonuna geldiğini anlayan pek çok yabancı uyruklu terörist evine dönmek istiyor. Bu da Avrupa'da panik havası yarattı. Londra, DEAŞ üyesi İngilizleri vatandaşlıktan çıkarma, Fransa ise geri kabul etmeme kararı aldı. Avrupa Birliği ise konuyla ilgili ortak politika belirlemeye çalışıyor.

DEAŞ'IN 3 BİN AVRUPALI MİLİTANI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Hali hazırda, bu teröristlerin ne kadarının hayatta olduğu bilinmiyor. Sahadan yansıyan bilgilere göre, 2018 yılında DEAŞ'ın Avrupalı militanlarının yaklaşık yüzde 30'u evlerine döndü. Bir bölümü de, sahadaki çatışmalarda öldürüldü. Şu anda Suriye ve Irak'ta yaklaşık 3 bin Avrupalı DEAŞ üyesinin olduğu tahmin ediliyor.