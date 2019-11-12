İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik ve özel harekat ekipleri Başakşehir'de 23 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
12.11.2019 09:06
- Son Güncelleme: 12.11.2019 09:09
Operasyonlarda adreslerde uzun süre aramalar yapıldı. Aramalar sırasında özel harekâ
Operasyon yapılan adreslerden biri de Güvercintepe Mahallesi Karakuzu Sokak'ta bulunan iki gecekondu oldu. Gecekondulara özel harekât polisleri eşliğinde giren narkotik ekipleri evlerde ve bahçelerinde arama yaptı. t polisleri, sokak başlarında önlem aldı.
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