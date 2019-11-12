GaleriGüncel

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik ve özel harekat ekipleri Başakşehir'de 23 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

12.11.2019 09:06 - Son Güncelleme: 12.11.2019 09:09
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu

Hava destekli operasyonda 23 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu

Operasyonlarda adreslerde uzun süre aramalar yapıldı. Aramalar sırasında özel harekâ
Operasyon yapılan adreslerden biri de Güvercintepe Mahallesi Karakuzu Sokak'ta bulunan iki gecekondu oldu. Gecekondulara özel harekât polisleri eşliğinde giren narkotik ekipleri evlerde ve bahçelerinde arama yaptı. t polisleri, sokak başlarında önlem aldı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu

Operasyon yapılan adreslerden biri de Güvercintepe Mahallesi Karakuzu Sokak'ta bulunan iki gecekondu oldu. Gecekondulara

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu

özel harekât polisleri eşliğinde giren narkotik ekipleri evlerde ve bahçelerinde arama yaptı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İBB Araştırma Komisyonu İmamoğlu'nun işçi kıyımını belgeledi! “İşçi de benimle birlikte antrikot yiyecek” demişti 5 bin 831 işçiyi ekmeğinden etti...
İBB Araştırma Komisyonu İmamoğlu'nun işçi kıyımını belgeledi! “İşçi de benimle birlikte antrikot yiyecek” demişti 5 bin 831 işçiyi ekmeğinden etti...