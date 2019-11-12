İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu

Operasyonlarda adreslerde uzun süre aramalar yapıldı. Aramalar sırasında özel harekâ

Operasyon yapılan adreslerden biri de Güvercintepe Mahallesi Karakuzu Sokak'ta bulunan iki gecekondu oldu. Gecekondulara özel harekât polisleri eşliğinde giren narkotik ekipleri evlerde ve bahçelerinde arama yaptı. t polisleri, sokak başlarında önlem aldı.