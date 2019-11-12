Adana'da yakalanan DEAŞ'lı teröristin silahlı fotoğrafları çıktı

GÖZALTINA ALINAN 10 ZANLI EMNİYETE GETİRİLEREK SORGUYA ALINDI

Zanlılardan Yusuf K.'nın hemşire, hasta bakıcı ve hizmet eri olduğu, Ömer Muhammed Davud El Cudu ile Mohammed Houri'nin örgüt adına Suriye'de savaştıkları tespit edilirken Houri'nin çok sayıda uzun namlulu silahla fotoğrafları ortaya çıktı. Mustafa Muhammed'in ise idari yapı görevlisi istihbaratçı olduğu öne sürüldü.