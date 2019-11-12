Adana'da yakalanan DEAŞ'lı teröristin silahlı fotoğrafları çıktı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan birinin uzun namlulu silahlarla çektirmiş olduğu fotoğrafları ortaya çıktı.
12.11.2019 10:48
- Son Güncelleme: 12.11.2019 10:49
GÖZALTINA ALINAN 10 ZANLI EMNİYETE GETİRİLEREK SORGUYA ALINDI
Zanlılardan Yusuf K.'nın hemşire, hasta bakıcı ve hizmet eri olduğu, Ömer Muhammed Davud El Cudu ile Mohammed Houri'nin örgüt adına Suriye'de savaştıkları tespit edilirken Houri'nin çok sayıda uzun namlulu silahla fotoğrafları ortaya çıktı. Mustafa Muhammed'in ise idari yapı görevlisi istihbaratçı olduğu öne sürüldü.
DİĞER GALERİLER