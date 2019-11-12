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Adana'da yakalanan DEAŞ'lı teröristin silahlı fotoğrafları çıktı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan birinin uzun namlulu silahlarla çektirmiş olduğu fotoğrafları ortaya çıktı.

12.11.2019 10:48 - Son Güncelleme: 12.11.2019 10:49
Adana'da yakalanan DEAŞ'lı teröristin silahlı fotoğrafları çıktı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Adana'da yakalanan DEAŞ'lı teröristin silahlı fotoğrafları çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak şafak vakti DEAŞ'a yönelik 8 Kasım günü operasyonu başlattı.

Adana'da yakalanan DEAŞ'lı teröristin silahlı fotoğrafları çıktı

Özel harekat timlerinin desteğiyle söz konusu şahısların evlerine baskınlar yapıldı. Düzenlenen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Adana'da yakalanan DEAŞ'lı teröristin silahlı fotoğrafları çıktı

GÖZALTINA ALINAN 10 ZANLI EMNİYETE GETİRİLEREK SORGUYA ALINDI

Zanlılardan Yusuf K.'nın hemşire, hasta bakıcı ve hizmet eri olduğu, Ömer Muhammed Davud El Cudu ile Mohammed Houri'nin örgüt adına Suriye'de savaştıkları tespit edilirken Houri'nin çok sayıda uzun namlulu silahla fotoğrafları ortaya çıktı. Mustafa Muhammed'in ise idari yapı görevlisi istihbaratçı olduğu öne sürüldü.

Adana'da yakalanan DEAŞ'lı teröristin silahlı fotoğrafları çıktı

Öte yandan, zanlıların örgüt adına sohbet, ders, etkinlik düzenlendikleri ve örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları öğrenildi. 2'si Türk 10 zanlı ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 2 Türk zanlı serbest kalırken, diğer 8 Suriyeli zanlı sınır dışı edildi.

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