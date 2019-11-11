İBB Araştırma Komisyonu İmamoğlu'nun işçi kıyımını belgeledi! “İşçi de benimle birlikte antrikot yiyecek” demişti 5 bin 831 işçiyi ekmeğinden etti...

Seçimlerden önce oy kaygısıyla "işçilere dokunmayacağız" diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" ifadeleriyle verdiği vaatler seçimlerden sonra yalan oldu. Seçimlerden sonra işçi kıyımına başlayan CHP'li belediyelerin ardı arkası kesilmedi. İstanbul'da yapılan işçi kıyımının bilançosu ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İşçi Çıkarmaları İle İlgili Araştırma Komisyonu Raporu"yla ortaya çıktı. Rapora göre 5 bin 831 işçinin işine son verildi. Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımını örtmek için söylediği "Seçim öncesi işe girenleri çıkardık" sözü de yalan çıktı. Raporda yer alan bilgilere göre kıyıma uğrayanların arasında 18 yıllık çalışanların da olduğu görüldü.

11.11.2019 21:27 - Son Güncelleme: 11.11.2019 21:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





