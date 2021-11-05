Çiftlik Bank'ın 2 numarası Fatih Aydın tutuklandı: "Formaliteden ortaktım, suç kardeşimin"
Çiftlik Bank soruşturması ve davalarının iki numaralı sanığı Fatih Aydın savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aydın ifadesinde, "Daha çok para kazanmak için yurtdışına gittim. Ancak soruşturmalar başlayınca bir daha dönmedim" dediği öğrenildi. Kardeşi ile ilişkilerinin çok iyi olmadığını vurgulayan Fatih Aydın, Şirkette getir-götür, nakliye işi yaptığını ve bunu da maaş karşılığı olarak gerçekleştirdiğini kaydetti. İki numaralı Tosuncuk, "Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" dedi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...
Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Fatih Aydın savcılıkta yaklaşık 5 saat süren ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
ÖN MÜLAKATA BENZER İFADE
Emniyette susma hakkını kullanan ancak ön mülakatta "Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok" diyen Fatih Aydın'ın savcılıkta da benzer ifadeler kullandığı öğrenildi.
"ÇOK PARA KAZANMAK İÇİN GİTTİM, SORUŞTURMA NEDENİYLE DÖNMEDİM"
Çiftlik Bank organizasyonunun oyunu veya şirket yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını söyleyen Fatih Aydın, sadece şarküteride maaş karşılığı görevi olduğunu belirtti.
Yurt dışına çıkma sebebini de anlatan Aydın, işlerin geliştikten sonra kardeşi Mehmet Aydın'ın teklifini kabul ederek "daha çok para kazanmak için gittim" diye açıkladı. Ancak soruşturmalar başlayınca da bir daha dönmediğini kaydetti.
GETİR-GÖTÜR İŞİ YAPIYORMUŞ
Kendisinin kardeşi ile ilişkilerinin çok iyi olmadığını vurgulayan Fatih Aydın, kardeşi Mehmet Aydın'ın formalite gereği kendisini şirkete ortak yaptığını ve şirkette önemli bir görev vermediğini belirtti.