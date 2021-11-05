Çiftlik Bank'ın 2 numarası Fatih Aydın tutuklandı: "Formaliteden ortaktım, suç kardeşimin"

Yurt dışına çıkma sebebini de anlatan Aydın, işlerin geliştikten sonra kardeşi Mehmet Aydın'ın teklifini kabul ederek "daha çok para kazanmak için gittim" diye açıkladı. Ancak soruşturmalar başlayınca da bir daha dönmediğini kaydetti.



GETİR-GÖTÜR İŞİ YAPIYORMUŞ

Kendisinin kardeşi ile ilişkilerinin çok iyi olmadığını vurgulayan Fatih Aydın, kardeşi Mehmet Aydın'ın formalite gereği kendisini şirkete ortak yaptığını ve şirkette önemli bir görev vermediğini belirtti.