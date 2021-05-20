1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak? Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu toplantısında! Açıklama gelecek...

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde bir kez daha bir araya gelecek. Dünyaya umut olan BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin de toplantıya katılacak. Toplantı öncesi Pfizer/BioNTech ile 90 milyon dozluk daha aşı anlaşması imzalandığı açıklanırken, toplantı bitiminde Bakan Koca basın açıklamalası yapacak. Saat 19.00'da yapılması planlanan açıklamada vaka sayılarında son durum, 1 Haziran sonrası normalleşme takvimi ile ilgili önemli mesajlar paylaşılması bekleniyor. İşte Türkiye'nin gözünün çevrildiği toplantı ile ilgili detaylar...

20.05.2021 16:23 - Son Güncelleme: 20.05.2021 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





