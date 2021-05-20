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1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak? Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu toplantısında! Açıklama gelecek...

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde bir kez daha bir araya gelecek. Dünyaya umut olan BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin de toplantıya katılacak. Toplantı öncesi Pfizer/BioNTech ile 90 milyon dozluk daha aşı anlaşması imzalandığı açıklanırken, toplantı bitiminde Bakan Koca basın açıklamalası yapacak. Saat 19.00'da yapılması planlanan açıklamada vaka sayılarında son durum, 1 Haziran sonrası normalleşme takvimi ile ilgili önemli mesajlar paylaşılması bekleniyor. İşte Türkiye'nin gözünün çevrildiği toplantı ile ilgili detaylar...

20.05.2021 16:23 - Son Güncelleme: 20.05.2021 16:38
1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak? Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu toplantısında! Açıklama gelecek...

Türkiye'de tüm gözler kritik Bilim Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda... Biontech aşısını geliştiren Uğur Şahin'in de katılacağı toplantıda koronavirüs vaka sayılarındaki son durum, kademeli normalleşme süreci ve aşılama takvimi gündemde olacak.

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1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak? Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu toplantısında! Açıklama gelecek...

Başkan Erdoğan'ın tam kapanma sonrası gerçekleştirilen ilk kabine toplantısında 1 Haziran'ı işaret etmesinin ardından tüm gözler 1 Haziran'dan sonra atılacak normalleşme planına çevrildi.

1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak? Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu toplantısında! Açıklama gelecek...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Prof. Dr. Uğur Şahin'in aşı kampanyasına katılacağını açıklamış ve BioNTech'ten alınacak aşı miktarıyla ilgili olarak "84 milyon Uğur Hoca'dan duysun istiyorum" demişti. Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılacak basın açıklamasına Bakan Koca ve Şahin'in birlikte katılması bekleniyor.

1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak? Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu toplantısında! Açıklama gelecek...

Toplantıda aşı tedariği ve 1 Haziran'dan sonra başlaması planlanan kademeli normalleşmeyle ilgili tedbirler gündemde olacak. Hangi tedbirler ne ölçüde gevşetilecek, kafe ve restoranlar açılacak mı, hafta sonu yasakları ne olacak gibi konular masaya yatırılacak.

1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak? Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu toplantısında! Açıklama gelecek...

Yerli aşı çalışmalarındaki son durum da mercek altına alınacak. Türkiye'nin üç aşı ve iki ilaç çalışmasıyla ilgili son durum değerlendirilecek.