Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası esnaf ziyareti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Erdoğan namaz sonrası esnafı es geçmedi. Başkan Erdoğan bazın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından yürüyerek esnafı ziyaret etti. Erdoğan'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Erdoğan daha sonra buradan çıkarak yürüyerek Topkapı Sarayı'nın önüne geçti. Burada ilk olarak bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Erdoğan yanına muhabirleri de davet ederek fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra yürüyerek İstanbul Valiliği'ne geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu, yürüyerek İstanbul Valiliği'ne gitti. Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Ayasofya Camii'ne geçti. Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
"ALINAN TEDBİRLER SAYESİNDE İNŞALLAH 2021 DÜŞÜŞ YILI OLACAKTIR"
Başkan Erdoğan, 2020 yılının kendisi için nasıl geçtiğinin sorulması üzerine, "2020'nin sadece bizim için değil, tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu. Tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Dün itibarıyla vefat sayısı 1 milyon 819 bin idi. Böyle bir yıl yaşadık. Zaten vaka sayısının ne kadar daha fazla olduğunu artık hep birlikte hesap edelim.
Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 bu noktada bir düşüş yılı olacaktır, diye düşünüyoruz. Tedbirlerle birlikte aşılarda da mesafe alındı. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek. Ve hedefimiz Çin'den 50 milyon, bunun yanında Almanya'dan bir o kadar daha aşı gelme durumu söz konusu.
Aşılarla ilgili olarak da vatandaşlarımızın bir takvim çerçevesi içerisinde aşıya karşı olan tutarlılığı inşallah, bir temenni olarak söylüyorum, bu vaka sayılarını daha da düşürecek, inşallah vefat sayılarını da azaltacaktır. Sağlık Bakanlığımız bu konuyla ilgili gerekli tedbirleri alıyor. Bunun yanında yine ayrıca Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Buradan da olumlu gelişmeler var. Yine aynı şekilde Rusya ile yaptığımız bir çalışma var.