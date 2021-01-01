Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası esnaf ziyareti

Aşılarla ilgili olarak da vatandaşlarımızın bir takvim çerçevesi içerisinde aşıya karşı olan tutarlılığı inşallah, bir temenni olarak söylüyorum, bu vaka sayılarını daha da düşürecek, inşallah vefat sayılarını da azaltacaktır. Sağlık Bakanlığımız bu konuyla ilgili gerekli tedbirleri alıyor. Bunun yanında yine ayrıca Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Buradan da olumlu gelişmeler var. Yine aynı şekilde Rusya ile yaptığımız bir çalışma var.