İstanbul'da su kesintisi alarmı! O saate kadar damla düşmeyecek! İSKİ açıkladı! Depolamaya başlayın...
İstanbul'da su kesintisi olan semtler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve suların ne zaman geleceği İSKİ duyuruları ile belli oldu. İSKİ su kesintisi duyurusuna göre bugün; İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 12 saat, Silivri ilçesinde 6 saat, Arnavutköy ilçesinde ise 7.5 saat su kesintisi yaşanacak.
26.09.2022 19:41 - Son Güncelleme: 26.09.2022 19:41
İstanbul'da suların saat kaçta geleceği İSKİ'den yapılan açıklamayla belli oldu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri duyuruları araştırılıyor.