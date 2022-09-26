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Haberler Güncel İstanbul'da su kesintisi alarmı! O saate kadar damla düşmeyecek! İSKİ açıkladı! Depolamaya başlayın...

İstanbul'da su kesintisi alarmı! O saate kadar damla düşmeyecek! İSKİ açıkladı! Depolamaya başlayın...

İstanbul'da su kesintisi olan semtler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve suların ne zaman geleceği İSKİ duyuruları ile belli oldu. İSKİ su kesintisi duyurusuna göre bugün; İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 12 saat, Silivri ilçesinde 6 saat, Arnavutköy ilçesinde ise 7.5 saat su kesintisi yaşanacak.

takvim.com.tr
26.09.2022 19:41 - Son Güncelleme: 26.09.2022 19:41
İstanbul’da su kesintisi alarmı! O saate kadar damla düşmeyecek! İSKİ açıkladı! Depolamaya başlayın...

İstanbul'da suların saat kaçta geleceği İSKİ'den yapılan açıklamayla belli oldu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri duyuruları araştırılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul’da su kesintisi alarmı! O saate kadar damla düşmeyecek! İSKİ açıkladı! Depolamaya başlayın...

ESENYURT

Esenyurt'ta suların saat 22.00'de gelmesi bekleniyor.

İstanbul’da su kesintisi alarmı! O saate kadar damla düşmeyecek! İSKİ açıkladı! Depolamaya başlayın...

ESENYURT

Esenyurt'ta yaşanan kesinti sonrası suların saat 22.00'de gelmesi bekleniyor.

İstanbul’da su kesintisi alarmı! O saate kadar damla düşmeyecek! İSKİ açıkladı! Depolamaya başlayın...

BEYKOZ

Beykoz'da suların saat 20.00'de gelmesi bekleniyor.

İstanbul’da su kesintisi alarmı! O saate kadar damla düşmeyecek! İSKİ açıkladı! Depolamaya başlayın...

MALTEPE

Maltepe'de suların saat 21.00'de gelmesi bekleniyor.

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