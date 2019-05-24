İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Yağış öncesi şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İşte İstanbul'daki sağanak yağmurdan kareler...
İstanbul'da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde yağış öncesi etkili şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu.
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'ndeki uyarıların ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sabah erken saatlerinde itibaren uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.