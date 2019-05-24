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İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Yağış öncesi şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İşte İstanbul'daki sağanak yağmurdan kareler...

24.05.2019 09:13 - Son Güncelleme: 24.05.2019 09:28
İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde yağış öncesi etkili şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu.

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İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'ndeki uyarıların ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sabah erken saatlerinde itibaren uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.

İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Bu arada, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurdalığa yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Kent genelinde yoğun yağış etkisini sürdürüyor.

İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

BAZI BÖLGELERDE DOLU YAĞDI
İstanbul'un bazı bölgelerinde de dolu etkili oldu. Doluya yolda yakalanan sürücülerin araçlarını yol kenarlarına ve kapalı alanları çektiği görüldü.

İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

ARAÇLAR ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI
Pendik ilçesinde Aydınlı caddesi alt geçidinde mahsur kalan minibüs içindeki vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

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