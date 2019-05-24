Anadolu yakasında yağışa şimşek ve yıldırımlar da eşlik ediyor. Çamlıca Televizyon kulesi üzerine düşen yıldırım kameraya yansıdı.
Çamlıca TV kulesine düşen yıldırım kamerada24.05.2019 09:26
- Çamlıca TV kulesine düşen yıldırım kamerada
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