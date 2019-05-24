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Çamlıca TV kulesine düşen yıldırım kamerada

24.05.2019 09:26

Anadolu yakasında yağışa şimşek ve yıldırımlar da eşlik ediyor. Çamlıca Televizyon kulesi üzerine düşen yıldırım kameraya yansıdı.


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