Ekrem İmamoğlu nereli? İşte siyasiler ve memleketleri

Siyasette önemli yere sahip ve siyasi tarihimize damga vurmuş politikacılar her dönem en çok konuşulan konuların arasında yer alıyor. Peki çok konuşulan bu isimlerin nereli ve kaç yaşında olduklarını biliyor muyuz? Politikanın içinde yer alan, hayatını kaybetmiş veya hala aktif siyasetin içinde olan önemli siyaset adamlarının memleketleri ve doğum tarihleri...

04.04.2019 12:34 - Son Güncelleme: 04.04.2019 12:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





