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Ekrem İmamoğlu nereli? İşte siyasiler ve memleketleri

Siyasette önemli yere sahip ve siyasi tarihimize damga vurmuş politikacılar her dönem en çok konuşulan konuların arasında yer alıyor. Peki çok konuşulan bu isimlerin nereli ve kaç yaşında olduklarını biliyor muyuz? Politikanın içinde yer alan, hayatını kaybetmiş veya hala aktif siyasetin içinde olan önemli siyaset adamlarının memleketleri ve doğum tarihleri...

04.04.2019 12:34 - Son Güncelleme: 04.04.2019 12:34
Ekrem İmamoğlu nereli? İşte siyasiler ve memleketleri

Politikacılar hakkında en çok merak edilen konuların başında gelen soru, kaç yaşında oldukları ve nereli oldukları hiç şüphesiz. Türk siyasi tarihine damga vurmuş liderlerin kaç yaşına kadar yaşadıkları, aktif siyasetin içinde bulunanların ise şuan ki yaşlarını derlediğimiz haberimize hep birlikte göz atalım...

Ekrem İmamoğlu nereli? İşte siyasiler ve memleketleri

Mustafa Kemal Atatürk
19 Mayıs 1881 tarihinde doğan Atatürk, Selanik'lidir. 57 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Ekrem İmamoğlu nereli? İşte siyasiler ve memleketleri

Adnan Menderes
1899 tarihinde doğan Menderes, Aydın'da doğmuştur, babası aslen İzmirlidir. 62 yaşında idam edilmiştir!

Ekrem İmamoğlu nereli? İşte siyasiler ve memleketleri

Turgut Özal
13 Ekim 1927'de doğdu. Malatyalı olan Özal 66 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Ekrem İmamoğlu nereli? İşte siyasiler ve memleketleri

Süleyman Demirel
1 Kasım 1924 tarihinde doğan Demirel, Ispartalıdır. 91 yaşında hayatını kaybetmiştir.

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