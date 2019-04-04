Ekrem İmamoğlu nereli? İşte siyasiler ve memleketleri
Siyasette önemli yere sahip ve siyasi tarihimize damga vurmuş politikacılar her dönem en çok konuşulan konuların arasında yer alıyor. Peki çok konuşulan bu isimlerin nereli ve kaç yaşında olduklarını biliyor muyuz? Politikanın içinde yer alan, hayatını kaybetmiş veya hala aktif siyasetin içinde olan önemli siyaset adamlarının memleketleri ve doğum tarihleri...
04.04.2019 12:34
- Son Güncelleme: 04.04.2019 12:34
Politikacılar hakkında en çok merak edilen konuların başında gelen soru, kaç yaşında oldukları ve nereli oldukları hiç şüphesiz. Türk siyasi tarihine damga vurmuş liderlerin kaç yaşına kadar yaşadıkları, aktif siyasetin içinde bulunanların ise şuan ki yaşlarını derlediğimiz haberimize hep birlikte göz atalım...
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