LGS Ocak ayı örnek sorular listesi! 2019 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
LGS'nin örnek soru kitapçığı yayınlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada her ay örnek soru kitapçığı yayınlanacağı bildirilmişti. İlki 24 Ekim'de üçüncüsü 25 Aralık'ta yayınlanan soruların dördüncüsü 22 Ocak'ta yayınlandı. Örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soru bulunuyor. Peki, 2019 LGS sınav tarihi ne zaman? İşte Ocak ayı LGS örnek soru kitapçığı...
23 Ocak 2019 Çarşamba, 16:01:39 Güncelleme: 16:10:46
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaa göre, 2019 yılı Liseye Geçiş Sınavı (LS) 1 Haziran'da gerçekleştirlecek. Bu sınavın sonuçlarının ise sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık bir ay içerisinde açıklanması bekleniyor. İşte 2019 Ocak ayı 4. LGS örnek soruları ve cevap anahtarları...
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