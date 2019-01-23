LGS Ocak ayı örnek sorular listesi! 2019 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaa göre, 2019 yılı Liseye Geçiş Sınavı (LS) 1 Haziran'da gerçekleştirlecek. Bu sınavın sonuçlarının ise sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık bir ay içerisinde açıklanması bekleniyor. İşte 2019 Ocak ayı 4. LGS örnek soruları ve cevap anahtarları...