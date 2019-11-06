İstanbul'da metrobüs çilesi devam ediyor! İBB hala çözüm üretemedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un söz konusu yoğunlukla ilgili 'çözeceğiz' sözü vermesine rağmen İstanbul'da metrobüs çilesi devam ediyor. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade durağındaki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu.
06.11.2019 09:11
- Son Güncelleme: 06.11.2019 09:22
İstanbul Altunizade metrobüs durağında bu sabah saatlerinde işine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar adeta kabusu yaşadı. Aşırı yoğunluk sebebiyle tıkanan yaya trafiği yolcuları isyan ettirdi.
İBB'DE ÇÖZÜM LAFTA KALDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Sözcüsü ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un söz konusu yoğunlukla ilgili 'çözeceğiz' sözü vermesine rağmen o noktadaki kuyruk çilesi devam ediyor.
ALTUNİZADE'YE İLGİNÇ TURNİKE SİSTEMİ!
Altunizade durağında bulunan turnikeleri üst geçidin girişine çekerek yoğunluğu önlemeye çalışan İBB yetkilileri bu seferde üst geçidi sadece karşıdan karşıya geçmek için kullanacak olanlardan akbil kullanmalarına neden oldu.
50 metrelik mesafe için metrobüs fiyatlandırması üzerinden akbil basan vatandaşlar diğer taraftan çıkarken iade işlemini unutmamaları gerekiyor. Aksi takdirde üst geçidi kullandıkları için ücret ödemiş olacaklar.