İstanbul'da metrobüs çilesi devam ediyor! İBB hala çözüm üretemedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un söz konusu yoğunlukla ilgili 'çözeceğiz' sözü vermesine rağmen İstanbul'da metrobüs çilesi devam ediyor. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade durağındaki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

06.11.2019 09:11 - Son Güncelleme: 06.11.2019 09:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





