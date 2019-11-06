Botan Köprüsü açılış için gün sayıyor! Türkiye'nin en yükseği olacak

Bitlis'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçelerini birbirine bağlayan ve Botan Çayı üzerinde inşa edilen Botan Köprüsü, Türkiye'nin en uzun köprüsü olarak da tarihe geçecek. Botan Çayı üzerinde 3 köprü ve 65 kilometrelik yolda, ayrıca kar tünelleri de inşa edildi.