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Botan Köprüsü açılış için gün sayıyor! Türkiye'nin en yükseği olacak

1970'lerde ilk ihalesi yapılan Türkiye'nin en yüksek köprüsü, Bitlis'in Hizan ile Siirt'in Pervari ilçeleri arasında yapılarak açılış için gün sayıyor. 450 metre uzunluğunda ve 120 metre yüksekliğindeki Botan Köprüsü, art germeli dengeli konsol köprü olarak bölgede bir ilk olacak.

06.11.2019 10:39 - Son Güncelleme: 06.11.2019 10:39
Botan Köprüsü açılış için gün sayıyor! Türkiye'nin en yükseği olacak

Botan Köprüsü üzerinde 1970'lerde ilk ihalesi yapılan ve çeşitli nedenlerden dolayı aksamalar yaşanması sonucu tamamlanamayan 450 metre uzunluktaki ve 120 metre yükseklikteki köprü, 2015 yılında yeniden ihale edilmesinin ardından bu yılın sonunda hizmete açılması bekleniliyor.

Botan Köprüsü açılış için gün sayıyor! Türkiye'nin en yükseği olacak

Bitlis'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçelerini birbirine bağlayan ve Botan Çayı üzerinde inşa edilen Botan Köprüsü, Türkiye'nin en uzun köprüsü olarak da tarihe geçecek. Botan Çayı üzerinde 3 köprü ve 65 kilometrelik yolda, ayrıca kar tünelleri de inşa edildi.

Botan Köprüsü açılış için gün sayıyor! Türkiye'nin en yükseği olacak

450 kişinin çalıştığı köprü inşaatında sona yaklaşılırken, 450 metrelik köprünün yüksekliği ise 120 metre art germeli dengeli konsol Botan Köprüsü bölgede de ilk olacak.

Botan Köprüsü açılış için gün sayıyor! Türkiye'nin en yükseği olacak

Köprünün projesine 1970'li yıllarda başlanmış, çeşitli sebeplerden dolayı inşaatı tamamlanamamış. 2015 yılında yapımını üstlenen firma 65 kilometrelik yol ve köprüleri tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Botan Köprüsü açılış için gün sayıyor! Türkiye'nin en yükseği olacak

"BOTAN KÖPRÜSÜ, 120 METRE YÜKSEKLİĞİNDEDİR"
Bölge ve iklim şartlarını sonuna kadar zorladıklarını belirten Şantiye Şefi Cezmi Avcı, projenin Bitlis, Hizan ile Siirt'in Pervari ilçesini birbirine bağlayacağını söyledi.

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