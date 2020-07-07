İstanbul'da korkutan deprem tablosu! İşte en riskli 9 ilçe
Son dönemde üst üste yaşanan depremler, İstanbullulara yeniden beklenen büyük depremi hatırlattı. İstanbul'da gece yaşanabilecek 7,5 büyüklüğündeki deprem simülasyonuna göre Avcılar'da 34 bin 935 haneye acil barınma gerekecek. Fatih'te ise binaların yaklaşık yüzde 72'si hasar görecek. İşte olası İstanbul depreminde en riskli ilçeler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 39 ilçedeki olası deprem kayıpları ile hasarlarını ortaya koyan "İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi Kitapçığı"nda yer alan bilgiler, uzmanlar arasında tartışılırken, riskli mahallelerdeki durum tüm detaylarıyla ortaya konuldu.
İstanbul'da gece saatlerinde yaşanacak 7.5 büyüklüğündeki bir deprem simülasyonu üzerinden hazırlanan kapsamlı çalışmada, bina hasarları ve can kaybına ilişkin bilgiler yer alırken, yüksek riskli ilçeler Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü'ndeki tablo, ortaya çıkacak vahamete ışık tutuyor.
İlçeye bağlı Ambarlı Mahallesi'ndeki can kaybının 67, Cihangir Mahallesinde 87, Denizköşkler'de 74 olması beklenen can kaybının, Gümüşpala Mahallesi'nde 63 kişi olacağı tahmin ediliyor. 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre Avcılar'da 239 kişi ağır yara alırken, bin 385'den fazla kişi de hastanede tedavi görmek zorunda kalacak.