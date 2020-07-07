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İstanbul'da korkutan deprem tablosu! İşte en riskli 9 ilçe

Son dönemde üst üste yaşanan depremler, İstanbullulara yeniden beklenen büyük depremi hatırlattı. İstanbul'da gece yaşanabilecek 7,5 büyüklüğündeki deprem simülasyonuna göre Avcılar'da 34 bin 935 haneye acil barınma gerekecek. Fatih'te ise binaların yaklaşık yüzde 72'si hasar görecek. İşte olası İstanbul depreminde en riskli ilçeler...

07.07.2020 08:00 - Son Güncelleme: 07.07.2020 08:00
İstanbul'da korkutan deprem tablosu! İşte en riskli 9 ilçe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 39 ilçedeki olası deprem kayıpları ile hasarlarını ortaya koyan "İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi Kitapçığı"nda yer alan bilgiler, uzmanlar arasında tartışılırken, riskli mahallelerdeki durum tüm detaylarıyla ortaya konuldu.

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İstanbul'da korkutan deprem tablosu! İşte en riskli 9 ilçe

İstanbul'da gece saatlerinde yaşanacak 7.5 büyüklüğündeki bir deprem simülasyonu üzerinden hazırlanan kapsamlı çalışmada, bina hasarları ve can kaybına ilişkin bilgiler yer alırken, yüksek riskli ilçeler Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü'ndeki tablo, ortaya çıkacak vahamete ışık tutuyor.

İstanbul'da korkutan deprem tablosu! İşte en riskli 9 ilçe

35 BİN HANEYE BARINMA
Rapora göre, Çınarcık açıklarından Silivri'ye uzanan tek parçalı fay hattı, gece saatlerinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem üretirse, Avcılar'da en az 465 can kaybına yol açacak.

İstanbul'da korkutan deprem tablosu! İşte en riskli 9 ilçe

İlçeye bağlı Ambarlı Mahallesi'ndeki can kaybının 67, Cihangir Mahallesinde 87, Denizköşkler'de 74 olması beklenen can kaybının, Gümüşpala Mahallesi'nde 63 kişi olacağı tahmin ediliyor. 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre Avcılar'da 239 kişi ağır yara alırken, bin 385'den fazla kişi de hastanede tedavi görmek zorunda kalacak.

İstanbul'da korkutan deprem tablosu! İşte en riskli 9 ilçe

Avcılar'da deprem sonrasında yaklaşık 34 bin 935 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilirken, hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, 104 bin 805 kişinin acil barınma ihtiyacı duyacağı ortaya konuluyor.

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