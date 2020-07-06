CHP belediye başkanlarından hep aynı taktik! Suçsuzuz dediler, tanık oldular!

İMAMOĞLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, SANIK OLABİLECEĞİ İFADE EDİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; koronavirüs sürecinde olunmasına rağmen otobüste yoğunluk olduğunu iddia eden iki vatandaş hakkında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağdur' olduğu öne sürerek yaptığı suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığı ifade edildi.

Kendisi hakkında suç duyurusu takipsizlikle sonuçlanan Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci'nin de Ekrem İmamoğlu hakkında dava açtığı, Ekrem İmamoğlu'nun sanık olabileceği ifade ediliyor.