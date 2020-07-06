CHP belediye başkanlarından hep aynı taktik! Suçsuzuz dediler, tanık oldular!
CHP'li belediye başkanlarının suçsuz olduklarını iddia ederek kendileri hakkında yaptıkları suç duyurularının ardından sanık olmaları dikkat çekiyor. İşte Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberine göre bu durumun son örnekleri.
İLGEZDİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, SANIK OLDU!
CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin; "usulsüz şekilde mal edinerek haksız yere zenginleştiklerine dair" iddialar üzerine kendisi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hakkında suç duyurusunda bulunduğu, Battal İlgezdi'nin soruşturma kapsamında bir numaralı sanık olduğu bildirildi.
İMAMOĞLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, SANIK OLABİLECEĞİ İFADE EDİLİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; koronavirüs sürecinde olunmasına rağmen otobüste yoğunluk olduğunu iddia eden iki vatandaş hakkında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağdur' olduğu öne sürerek yaptığı suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığı ifade edildi.
Kendisi hakkında suç duyurusu takipsizlikle sonuçlanan Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci'nin de Ekrem İmamoğlu hakkında dava açtığı, Ekrem İmamoğlu'nun sanık olabileceği ifade ediliyor.