İstanbul'da kentsel dönüşümün yol haritası belli oldu! İlk etapta 600 bin konut! Yarısı bizden kampanyası nedir?

1 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un dönüşümü konusunda yol haritasının belli olduğunu ifade ederek, "Yeni yasayla İstanbul'da kentsel dönüşümün önü açılmış oldu. Belirlediğimiz rezerv alanlarda 300 bin konut yapacağız. 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 300 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız" dedi.



2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü. TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığın ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı. Bakan Mehmet Özhaseki konuşmasında, afetlere karşı dirençli, yatay mimariye sahip, mahalle kültürünü yaşatan, sıfır atık uyumlu ve yeşil varlığı artırılmış 'akıllı şehirler' inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti. Teknolojik ve bilimsel gelişmelerle birlikte şehirlerin 'akıllı şehir' konseptine doğru büyük ve hızlı dönüşüm yaşandığını ifade eden Bakan Özhaseki, "Akıllı şehirler; afetlerden iklim değişikliğine, enerji verimliliğinden ulaşıma, sağlıktan eğitime kadar pek çok alanda birçok yenilik ve kolaylıklar sunuyor. Bize düşen ise şehircilik alanındaki bu treni yakalamak hatta bu yolculuğun öncüsü ve lokomotifi olmaktır. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır, afetlere karşı güvenli, kimlikli, çevre dostu ve Sıfır Atık uyumlu şehirler inşa etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.