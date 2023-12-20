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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan o isimleri tek tek açıkladı: Emel Sayın, Refik Anadol, Barış Manço...

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Külliye'de gerçekleşen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödül sahiplerini tek tek açıkladı. İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde vefa, bilim, kültür, müzik, resim, karikatür, sinema, dijital sanat, mimari, edebiyat alanında ödül takdim edilen o isimler...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 16:39 Güncelleme 20 Aralık 2023, 17:48
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan o isimleri tek tek açıkladı: Emel Sayın, Refik Anadol, Barış Manço... 1

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlenen programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kazananlara ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan o isimleri tek tek açıkladı: Emel Sayın, Refik Anadol, Barış Manço... 2

GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM
Programda konuşan Başkan Erdoğan, "Kültür sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hoş geldiniz. Kültür ve Sanat Törenleri vesilesi ile sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sanatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı ve ödülleri şu sözlerle takdim etti;

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan o isimleri tek tek açıkladı: Emel Sayın, Refik Anadol, Barış Manço... 3

MÜZİK ÖDÜLÜ EMEL SAYIN'A
Müzik ödülü sahibi hafızamızda yer edinen Emel Sayın hanımefendidir. Yarım asırdır icra ettiği Türk sanat müziğini gönüllerde yaşatan hanımefendi gönül telimizi titretmeyi sürdürmektedir.

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