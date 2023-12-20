Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan o isimleri tek tek açıkladı: Emel Sayın, Refik Anadol, Barış Manço...

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Külliye'de gerçekleşen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödül sahiplerini tek tek açıkladı. İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde vefa, bilim, kültür, müzik, resim, karikatür, sinema, dijital sanat, mimari, edebiyat alanında ödül takdim edilen o isimler...
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu.
Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlenen programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kazananlara ödüllerini verdi.
GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM
Programda konuşan Başkan Erdoğan, "Kültür sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hoş geldiniz. Kültür ve Sanat Törenleri vesilesi ile sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sanatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı ve ödülleri şu sözlerle takdim etti;
MÜZİK ÖDÜLÜ EMEL SAYIN'A
Müzik ödülü sahibi hafızamızda yer edinen Emel Sayın hanımefendidir. Yarım asırdır icra ettiği Türk sanat müziğini gönüllerde yaşatan hanımefendi gönül telimizi titretmeyi sürdürmektedir.