Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan o isimleri tek tek açıkladı: Emel Sayın, Refik Anadol, Barış Manço...

2

GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

Programda konuşan Başkan Erdoğan, "Kültür sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hoş geldiniz. Kültür ve Sanat Törenleri vesilesi ile sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sanatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı ve ödülleri şu sözlerle takdim etti;