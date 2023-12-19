Türkiye, İsrail ve Fransa'yı resmen ezdi geçti: Dünyanın en güçlü donanmaları!

Ada ve yarım ada gibi stratejik jeopolitik konumları olan ülkeler için deniz güvenliği, büyük bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda, güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmak, bu ülkelerin vurguladığı bir gereklilik haline gelmiştir. Global Firepower'ın verilerine dayanarak, dünya genelinde en etkili deniz güçlerine sahip ülkeleri sizler için inceledik. Türkiye'nin bu listedeki yeri ise dikkat çekici. İşte dünya üzerindeki en güçlü deniz ordularına sahip ülkeler: