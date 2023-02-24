Bugün 'devlet yok' yaygarası koparanlar o gün devleti 'yok' bırakanlar! 99 depremindeki çaresizlik hafızalarda, 2023'de yapılanlar ortada
Asrın felaketi sonrası depremzedeler için tüm imkanlar seferber edilmiş vaziyette. Çadır ve konteyner kentler bölgeye gönderildi, battaniye ve sıcak yemek başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlar giderildi. Mehmetçik afetin ilk dakikalarından bugüne sahada canhıraş bir mücadele sergiledi, çalışmalarda öncü rol oynadı. Başkan Erdoğan da afetten etkilenen illeri teker teker ziyaret etti, 'Devlet yanınızda' mesajı vererek konut inşalarının hızla başlayacağını ilan etti. Ancak muhalefet güdümündeki kirli mahfiller 1999 depremini argüman edindi. O dönemdeki yetersizlik ve beceriksizlikler üzerinden günümüzde yaşanan süreci lekelemek istedi. Takvim.com.tr, günümüzdeki imkanlar ve yürütülen çalışmalar ışığında 1999 depreminde yaşanan çaresizliği, insanların çadırsız, ekmeksiz, susuz kalışını, cenazelerin kaldırılamayışını belgeleyen gazete manşetlerini sizler için derledi.
Otoritelerce yakın geçmişin 'en yıkıcı' kara depremi olarak nitelendirilen felakette 42 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
DEVLET BİR AN OLSUN VATANDAŞINI YALNIZ BIRAKMADI
Asrın felaketi karşısında devlet bir an olsun vatandaşını yalnız bırakmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar afet bölgelerine gitti, sürecin koordinasyonu açısından yıkımın yaşandığı illere geçici Valiler görevlendirildi.
MEHMETÇİK DEPREMİN İLK ANINDAN SAHAYA İNDİ, CANHIRAŞ BİR MÜCADELE SERGİLEDİ
Muhalefetin "Asker kışladan çıkarılmadı/geç çıkarıldı" algısının aksine Mehmetçik de depremin olduğu ilk andan bu yana saha indi, canhıraş bir mücadele sergiledi.
AFAD'ından Kızılay'ına, jandarmasından polisine, mahalle bekçisine... Tüm kolluk kuvvetler asayiş, koordinasyon ve arama - kurtarma faaliyetlerinde etkin rol oynadı.
'DEVLET YANINIZDA' MESAJI
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, afet yaşanan illere teker teker ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulundu, depremzedelerle bir araya gelip 'Devlet yanınızda' mesajı verdi.
Erdoğan, deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda, 35 binden fazlası arama kurtarma personeli olmak üzere, 271 bin destek, yardım, güvenlik personelinin görev aldığını aktararak, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 12 binin üzerinde ağır iş makinesinin, bölgedeki enkaz kaldırma ve altyapı faaliyetlerine katıldığını belirtti.