Bugün ’devlet yok’ yaygarası koparanlar o gün devleti ’yok’ bırakanlar! 99 depremindeki çaresizlik hafızalarda, 2023’de yapılanlar ortada

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu.



Artçı sarsıntılar devam ederken, afetten etkilenen Hatay'da da 20 Şubat'ta iki dakika arayla 6,4 ve 5,8'lik depremler kayıtlara geçti.



