Film gibi olay! Deprem sonrası kardaki "yardım" çığlığı hayatlarını kurtardı! Mehmetçik havadan gördü canını tehlikeye attı
Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinin ardından 3 gün boyunca köy evinde mahsur kalan aile, kar birikintisinin üzerine ayaklarıyla "YARDIM ET" şeklinde yazı yazdı. Deprem bölgesine yardım taşıyan askeri helikopterin pilotu Jandarma Albay Aytekin Çakırerk, yazıyı görünce büyük bir risk alarak yamaca iniş yaptı. Evde yaşlı çift ve iki çocuğun bulunduğu öğrenilirken, bölgeye hemen yardım ulaştırıldı.
Türkiye'nin acısını derinden hissettiği Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, ancak Film sahnelerinde görebileceğimiz gerçek hayat hikâyelerine de sahne oldu. Deprem felaketine olumsuz hava koşulları da eklenince kırsal alandaki bir çok bölgeye ulaşım da oldukça zor oldu. Ancak Türkiye'de devlet ve milletin seferberliği ile adeta 10 ilin her bir köşesinde farklı kahramanlık hikayeleri yaşanmaya devam etti. İşte yerden göğe filmleri aratmayacak bir yardım çığlığı ve kurtarma hikayesi...
Birçok yolun depremde zarar görmesi ve ağır kış koşulları nedeniyle karadan ulaşılamayan kırsal bölgelere, havadan helikopterlerle yardım taşındı. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'na bağlı helikopterler, Kahramanmaraş'taki kırsal bölgelere yardım ulaştırırken film senaryolarına konu olabilecek olaylara tanıklık etti.
KAR ÜZERİNE AYAKLARIYLA "YARDIMET" YAZDILAR
Hürriyet'in haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 4 kişilik aile Deprem nedeniyle 3 gün köydeki evlerinde mahsur kaldı. Elektrikleri yoktu, telefonları çekmiyordu, kar nedeniyle yolları kapalıydı, dünya ile bağlantıları kopmuştu. Kırsal alanlara yardım götüren helikopterlerin dikkatini çekmek için karların üzerine ayaklarıyla büyük harflerle "YARDIMET" yazdılar.
ATEŞ YAKIP DUMAN ÇIKARDILAR
Aile, helikopterin dikkatini çekebilmek için ateş yakıp duman da çıkardı. Yardım taşıyan Jandarma'ya ait helikopterin pilotu önce yazıyı fark etti. İki kez alçak uçuş yaparak durumu anlamaya çalıştı. Ardından vadi yamacındaki iki evi gördü. Risk alınarak yamaca iniş yapıldı.
Karşılarında yardım bekleyen yaşlı bir çift ve 2 çocuk gördüler. İhtiyaçları soruldu, helikopter tekrar kalkış yaptı. Kahramanmaraş'tan alınan yardımlar yine aynı helikopterle aileye ulaştırıldı.