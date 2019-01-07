İstanbul'da kar yağışı sonrası eşsiz görüntüler ortaya çıktı (Yurttan kar manzaraları)

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı bölgelerde dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede kent geneline yayıldı. Avrupa Yakası'nın İstanbul Boğazı'na komşu ilçeleri beyaza büründü. Anadolu Yakası'nda ise yağış Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de etkili olurken, E5 Karayolu kar ile kaplandı.

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