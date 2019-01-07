İstanbul'da kar yağışı sonrası eşsiz görüntüler ortaya çıktı (Yurttan kar manzaraları)
Kar yağışı Türkiye'nin dört bir yanında etkili olurken, İstanbul'da beklenen kar nihayet etkili oldu. İstanbullular bembeyaz bir sabah uyandı. Kar yağışı sonrası en çok merak edilenlerden biri okullar tatil mi sorusu oldu. Kar bir yanda çile çektirirken öte yandan eşsiz manzaralar sunuyor. İşte 7 Ocak sabahından kar manzaraları.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 09:22:01 Güncelleme: 09:56:43
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı bölgelerde dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede kent geneline yayıldı. Avrupa Yakası'nın İstanbul Boğazı'na komşu ilçeleri beyaza büründü. Anadolu Yakası'nda ise yağış Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de etkili olurken, E5 Karayolu kar ile kaplandı.
İBB KAR ÇALIŞMALARINA TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Yoğun yağış Taksim Meydanı ve çevresinde güzel manzaralar oluşturdu. D-100 kara yolunun bazı bölgelerde karla kaplandığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama araçları yoğun yağışın ulaşımı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.
DİĞER GALERİLER