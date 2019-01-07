İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor 07 Ocak 2019, Pazartesi

Anadolu ve Avrupa Yakası'nın bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçları, yoğun karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.