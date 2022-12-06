İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İlk kez tarih verildi! Felaket gibi geliyor! Bugün değilse yarın...
İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Flaş açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumunu yayınlarken Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ''Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında İstanbul'da karı görebiliriz. Bu yıl Ocak ayında da karın etkisini artıracağı, kışın etkisinin bu yıl daha fazla olacağı söyleniyor.'' ifadelerini kullandı. Öğrenciler 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna, bankada ve diğer yerlerde işi olanlar ise herhangi bir aksaklık olacak mı onu merak ediyor. Peki İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...
İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt geldi. Megakent İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş MGM hava durumunu araştırıyor. Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava tahmin raporu yayınladı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ve Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den peş peşe açıklamalar geldi. Bugün değilse yarın yağacak! Felaket gibi geliyor!
İSTANBUL' KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen konuya ilişkin yaptığı açıklamada Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında İstanbul'da karın görüleceğini belirtti.
İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü, soğuk kendini hissettiriyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Meteorolojik tahminlere göre 50-60 kilometre arasında bir rüzgarın esmesi bekleniyor.
İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ ve Balıkesir gibi yerlerde Ocak ayında yoğun kar yağışı olacağı belirtiliyor. Dün itibarıyla Kırklareli'nde bazı yerlerde kar tanelerinin düştüğünün haberleri gelmişti.