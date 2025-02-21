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Akkuyu Nükleer Santrali'nde geri sayım! İlk elektrik ne zaman verilecek?

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını büyük ölçüde bitirecek Akkuyu Nükleer Santrali için heyecan dolu bekleyişte sona gelindi. İlk elektriğin ne zaman verileceği büyük merak konusu olurken, santral içinden son görüntüler de geldi.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 09:57 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 10:11
Akkuyu Nükleer Santrali’nde geri sayım! İlk elektrik ne zaman verilecek?

Türkiye'yi Nükleer enerji üretebilen ülkeler arasına dahil edecek ve Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona gelindi.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde geri sayım! İlk elektrik ne zaman verilecek?

TEMELİ BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILMIŞTI

Millî enerji ve maden politikaları ile enerjide Türkiye'nin kaderini değiştiren adımları hayata geçiren eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde temeli atılan ve ana omurgası toplam 4800 MW kurulu güçten oluşan dört ünitenin bulunduğu santraldeki ilk ünitede, makine ve ekipman montajları tamamlanarak test çalışmalarına başlandı.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde geri sayım! İlk elektrik ne zaman verilecek?

2025 SONU İŞARET EDİLDİ

Birinci ünitedeki tüm sistem ve ekipmanların soğutulmasını sağlayacak su pompalama istasyonu da çalışır hâle getirildi. . Diğer ünitelerdeki su pompalama istasyonlarında da son rötuşlar yapılıyor. Su pompalama istasyonları da denizden çektiği suyu saatte 260 bin metreküp kapasite ile ünitelere aktaracak.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde geri sayım! İlk elektrik ne zaman verilecek?

İkinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerdeki makine ve ekipmanların montaj çalışmaları ise planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor. 30 binden fazla personel ve 2 bin 500 iş makinası ile 7/24 esasına göre çalışmaların sürdüğü dev projedeki altyapıyı oluşturan 560 yapı ve tesisin yapımı da tamamlandı. Akkuyu A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, Akkuyu'da üretilecek ilk elektriği, 2025'in sonuna kadar Türkiye sistemine vermeyi planladıklarını söyledi.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde geri sayım! İlk elektrik ne zaman verilecek?

Sabah gazetesinden Yusuf Özdemir'in haberine göre; Uranyumun yakıt olarak kullanılacağı santralde, elde edilen enerjiyle reaktördeki su ısıtılacak. Açığa çıkan buhar, borularla türbine yönlendirilecek. Türbinde üretilen elektrik de jeneratör aracılığıyla sisteme aktarılacak. Santraldeki reaktörlerin, bir ilk olarak "oppen top" üstü açık yöntem ile yukarıdan indirilerek makine ve ekipman montajına tabi tutulduğu, iş sahasında ise 200 vinç kullanıldığı ifade edildi. Bu vinçler arasında, dünyada yalnızca 7 adet olan ve 2'si Akkuyu'da bulunan dünyanın en büyük vinci özelliğini taşıyan 3 bin ton kapasiteli "Liebherr LR 13000" de bulunduğu belirtildi.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde geri sayım! İlk elektrik ne zaman verilecek?

"RUSYA'DA BU GÜNLERİ HAYAL ETMİŞTİK"

Rusya'daki üniversitelerde eğitim alıp nükleer santrallerde uygulamalı staj yapan 319 Türk mühendis de tesiste çalışıyor. O mühendisler arasında bulunan Merve Kolukısaoğlu ve Ahmet Yasinöner, yaptıkları açıklamada, "Rusya'da bulunduğumuz süre boyunca ülkemizi bağımsız enerjiye taşıyacak bu güzide projede çalışacağımız günleri hayal etmiştik. Bugün, bu hayalimizi yaşamak tarifi mümkün olmayan duygular içeriyor. Türk mühendisler olarak sahanın her yerinde Akkuyu'yu devreye almak için ter akıtıyoruz. Tüm mühendis kardeşlerimize, ülkesi için üreten hayaller kurmayı ve cesur olmayı tavsiye ediyoruz." dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde geri sayım! İlk elektrik ne zaman verilecek?

Türk-Rus iş birliğinin başarılı bir örneği olan projeye, dünyanın ilgisi de yoğun. Dünya, Akkuyu'yu yakından takip ediyor. Rasatom yetkilileri; Avrupa, Asya ve Afrika'dan nükleer santral inşa etmek isteyen ülkelerin heyetler aracılığıyla santrali incelediğini belirtti.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde geri sayım! İlk elektrik ne zaman verilecek?

Bugüne kadar Finlandiya, Macaristan, Malezya başta olmak üzere birçok ülkeden heyetin Akkuyu'yu incelemeye geldiği bilgisine ulaşıldı.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde geri sayım! İlk elektrik ne zaman verilecek?

2025 NÜKLEERDEN ELEKTRİK ÜRETTİĞİMİZ YIL OLACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuya'daki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde geri sayım! İlk elektrik ne zaman verilecek?

Bakan Bayraktar, Avrupa'nın tedarik etmesi gereken ekipmanları göndermemesiyle yaşanan gecikmenin ekipmanların farklı bir ülkeden tedarik yoluna gidilerek aşıldığını belirtişti. Bakan Alparslan Bayraktar, Akkuyu'da ilk elektrik üretimi için hedefin 2025 yılı olduğunu söyleyerek "2025, inşallah Türkiye'nin 70 yıldır yapmayı hedeflediği nükleerden elektrik üretme hedefimize ulaştığımız bir yıl olacak. En kısa sürede bu projeyi tümüyle tamamlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.