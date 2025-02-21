Akkuyu Nükleer Santrali’nde geri sayım! İlk elektrik ne zaman verilecek?

Türkiye'yi Nükleer enerji üretebilen ülkeler arasına dahil edecek ve Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona gelindi.

TEMELİ BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILMIŞTI Millî enerji ve maden politikaları ile enerjide Türkiye'nin kaderini değiştiren adımları hayata geçiren eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde temeli atılan ve ana omurgası toplam 4800 MW kurulu güçten oluşan dört ünitenin bulunduğu santraldeki ilk ünitede, makine ve ekipman montajları tamamlanarak test çalışmalarına başlandı.

2025 SONU İŞARET EDİLDİ Birinci ünitedeki tüm sistem ve ekipmanların soğutulmasını sağlayacak su pompalama istasyonu da çalışır hâle getirildi. . Diğer ünitelerdeki su pompalama istasyonlarında da son rötuşlar yapılıyor. Su pompalama istasyonları da denizden çektiği suyu saatte 260 bin metreküp kapasite ile ünitelere aktaracak.

İkinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerdeki makine ve ekipmanların montaj çalışmaları ise planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor. 30 binden fazla personel ve 2 bin 500 iş makinası ile 7/24 esasına göre çalışmaların sürdüğü dev projedeki altyapıyı oluşturan 560 yapı ve tesisin yapımı da tamamlandı. Akkuyu A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, Akkuyu'da üretilecek ilk elektriği, 2025'in sonuna kadar Türkiye sistemine vermeyi planladıklarını söyledi.