İBB Boğaz’daki talana göz yumuyor! Arazilere kaçak eklenti yapıldı! Şaibeli ilişki ortaya çıktı

SUÇU MÜHENDİSE ATTI

Mahkeme, Mahiroğlu'nun daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması ve yargılama sırasında gösterdiği pişmanlığın yanında, tekrar suç işlemeyeceği noktasında kanaatin de oluştuğunu belirterek hapis cezasının ertelenmesine karar verdi. Kararda, yargılama neticesinde Mahiroğlu'nun kaçak inşaatında ne gibi uygulamalar yaptığı tek tek anlatıldı. Mahkemeye kaçak villa inşaatıyla ilgili ne proje ne tadilat belgesi ne de izin belgesi sunamayan Mahiroğlu, yaptığı kaçak inşaatla ilgili verdiği ifadede topu mühendise atmıştı. Mahiroğlu, villanın çatı katında yaptığı ilave kat düzenlemesinin ruhsata aykırı olduğunu bilmediğini öne sürmüş, bu işlemin bilgisi dışında, görevlendirdiği mühendis tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.