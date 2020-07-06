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Türkiye’yi denizlerde küresel güç haline getirecek! İşte TCG Anadolu'da son durum

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TCG Anadolu'nun inşasının sürdüğü Tuzla Sedef Tersanesi'nde incelemelerde bulundu. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarını yerinde gözlemleyen Bakan Varank, gelecek yıl Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan geminin Türkiye'yi denizlerde küresel güç haline getireceğini belirtti.

06.07.2020 09:11 - Son Güncelleme: 06.07.2020 09:18
Türkiye’yi denizlerde küresel güç haline getirecek! İşte TCG Anadolu'da son durum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çok maksatlı amfibi hücum gemisi 'TCG Anadolu' ile Türkiye'nin küresel güç olma yolunda önemli kabiliyetler kazanacağını bildirdi.

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Türkiye’yi denizlerde küresel güç haline getirecek! İşte TCG Anadolu'da son durum

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini artıracak TCG Anadolu'nun inşasının sürdüğü Tuzla Sedef Tersanesi'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye’yi denizlerde küresel güç haline getirecek! İşte TCG Anadolu'da son durum

Varank, Türkiye'de ilk defa üretilen çok maksatlı amfibi hücum gemisinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek en büyük tonajlı gemi olacağını söyledi. Varank, geminin milli tank ve zırhlı araçlar olmak üzere 100'e yakın amfibi görev grubunu ve göreve bağlı olarak 30'dan fazla hava aracını taşıyabileceğini bildirdi.

Türkiye’yi denizlerde küresel güç haline getirecek! İşte TCG Anadolu'da son durum

Varank, taktik sınıfı insansız hava araçlarının (İHA) bile dikey iniş-kalkış olmadan bu gemiden kalkmasının mümkün olabileceğine işaret ederek, "Bu gemi küresel güç olma yolunda Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak" diye konuştu.

Türkiye’yi denizlerde küresel güç haline getirecek! İşte TCG Anadolu'da son durum

DİKEY KALKIŞ İMKANI
TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. 58 metre yüksekliği olan gemide 1410 metrekarelik ağır araç güvertesi yer alıyor.

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