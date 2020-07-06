Türkiye’yi denizlerde küresel güç haline getirecek! İşte TCG Anadolu'da son durum
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TCG Anadolu'nun inşasının sürdüğü Tuzla Sedef Tersanesi'nde incelemelerde bulundu. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarını yerinde gözlemleyen Bakan Varank, gelecek yıl Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan geminin Türkiye'yi denizlerde küresel güç haline getireceğini belirtti.
06.07.2020 09:11
- Son Güncelleme: 06.07.2020 09:18
Varank, Türkiye'de ilk defa üretilen çok maksatlı amfibi hücum gemisinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek en büyük tonajlı gemi olacağını söyledi. Varank, geminin milli tank ve zırhlı araçlar olmak üzere 100'e yakın amfibi görev grubunu ve göreve bağlı olarak 30'dan fazla hava aracını taşıyabileceğini bildirdi.
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